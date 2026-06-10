Hôpital Bicêtre : enquête ouverte pour acharnement thérapeutique en réanimation pédiatrique

Deux anciennes internes dénoncent des pratiques d’acharnement thérapeutique et un climat de maltraitance dans le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre. Une enquête préliminaire vise le chef de service.

Une enquête préliminaire a été ouverte visant le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Deux anciennes internes ont lancé l’alerte contre des pratiques qu’elles jugent contraires à l’éthique médicale. Elles dénoncent des cas d’acharnement thérapeutique sur de jeunes patients, allant jusqu’à comparer l’une d’entre eux à un rat de laboratoire tant les traitements administrés leur semblaient disproportionnés. Le chef de service est particulièrement visé par ces accusations graves qui remettent en cause les pratiques du département.

Un climat de maltraitance dénoncé

Au-delà des soupçons d’acharnement thérapeutique, les deux lanceurs d’alerte évoquent un climat de travail dégradé marqué par des brimades répétées et des humiliations. Le sexisme serait également une composante régulière de l’ambiance au sein de l’équipe médicale. Ces témoignages dessinent le portrait d’un service où les pressions psychologiques s’ajouteraient aux questionnements déontologiques sur la prise en charge des enfants hospitalisés. Les anciennes internes affirment avoir été confrontées à des situations qui les ont poussées à rompre le silence malgré leur statut précaire dans la hiérarchie hospitalière.

L’AP-HP face à un scandale sanitaire

L’hôpital Bicêtre, rattaché à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, se retrouve au centre d’un scandale sanitaire dont l’ampleur reste à déterminer. L’enquête préliminaire devra établir la réalité des faits reprochés et déterminer les éventuelles responsabilités individuelles. Cette affaire soulève des interrogations plus larges sur les conditions de travail dans les services hospitaliers et sur les mécanismes de contrôle des pratiques médicales, notamment lorsqu’il s’agit de patients vulnérables comme les enfants en réanimation.