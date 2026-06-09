L’UE dénonce les frappes russes sur des civils ukrainiens devant l’ONU

Le représentant européen au Conseil de sécurité conteste la version russe sur les cibles militaires, alors que l’ONU alerte sur l’ampleur des crimes dans les territoires occupés.

Le représentant de l’Union européenne au Conseil de sécurité de l’ONU a vivement contesté lundi 8 juin la version russe concernant ses frappes en Ukraine. Réunis à New York pour discuter du maintien de la paix et de la sécurité dans le pays, les membres du Conseil ont entendu le diplomate européen affirmer sans détour que personne ne croit Moscou quand le Kremlin prétend ne viser que des objectifs militaires. Cette déclaration intervient alors que le bilan des victimes civiles ne cesse de s’alourdir depuis le début du conflit.

L’ONU documente les exactions dans les territoires occupés

L’Organisation des Nations Unies multiplie les initiatives face à la crise ukrainienne, entre diplomatie, aide humanitaire et assistance aux réfugiés. Le responsable de l’ONU pour les droits humains a tiré la sonnette d’alarme vendredi dernier sur l’accélération du nombre de victimes civiles et l’ampleur des exactions commises dans les territoires du sud et de l’est occupés par les forces russes. La liste des crimes documentés inclut torture, exécutions sommaires et disparitions forcées.

Les accusations européennes portées devant le Conseil de sécurité reflètent un durcissement du ton diplomatique occidental. Les Nations Unies coordonnent leur action sur plusieurs fronts simultanément, tentant de préserver ce qui peut l’être du droit international humanitaire tout en gérant les conséquences humanitaires massives du conflit. Les témoignages recueillis par les équipes onusiennes sur le terrain continuent d’alimenter la documentation des violations présumées du droit de la guerre.