Bernadette Chirac, veuve de l’ancien président de la République Jacques Chirac, est morte à l’âge de 93 ans. Sa disparition marque la fin d’une époque, celle d’une femme restée longtemps dans l’ombre du pouvoir, avant de s’imposer comme une figure politique à part entière.

Bien plus qu’une Première dame

Née Bernadette Chodron de Courcel le 18 mai 1933 à Paris, elle épouse Jacques Chirac en 1956. À ses côtés, elle traverse plus d’un demi-siècle de vie publique, de la mairie de Paris à l’Élysée, où elle devient Première dame de France de 1995 à 2007. Mais Bernadette Chirac n’a jamais été seulement « l’épouse de ». Élue en Corrèze pendant plus de trente-cinq ans, elle avait construit sa propre légitimité politique, avec un style direct, parfois redouté, toujours assumé.

Une femme d’influence dans les coulisses du pouvoir

Derrière l’image stricte et réservée, Bernadette Chirac fut longtemps une conseillère écoutée, une observatrice attentive et une actrice discrète des grandes heures du chiraquisme. Son franc-parler, son sens de la formule et son autorité naturelle avaient fini par faire d’elle une personnalité politique à part entière.

Les Pièces jaunes, son combat le plus populaire

Son engagement le plus marquant restera sans doute l’opération Pièces jaunes. À partir de 1994, elle prend la tête de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et devient l’un des visages les plus identifiables de la mobilisation pour les enfants hospitalisés.

Une vie marquée par les épreuves

Derrière le personnage public, Bernadette Chirac a aussi connu des drames intimes, notamment la maladie puis la mort de sa fille Laurence en 2016, avant la disparition de Jacques Chirac en 2019. Ces dernières années, elle vivait retirée de la vie publique.

La fin d’une époque

Avec la mort de Bernadette Chirac, c’est une page de l’histoire politique française qui se tourne. Première dame, élue locale, femme d’influence et figure caritative, elle laisse derrière elle l’image d’une femme de caractère, profondément attachée à la Corrèze, à sa famille et à une certaine idée du devoir public.