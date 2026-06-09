Seine-Saint-Denis : un collégien de 13 ans meurt dans l’incendie d’un immeuble à Saint-Denis-Pierrefitte

Un adolescent de 13 ans a perdu la vie mardi matin dans un violent incendie survenu dans une barre d’immeuble du quartier de Saint-Denis-Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis. Le drame s’est produit au cinquième étage d’un bâtiment d’habitation et a mobilisé d’importants moyens de secours. Malgré l’intervention rapide des pompiers, le jeune collégien n’a pas pu être sauvé. Sa mère ainsi qu’un autre enfant de la famille ont été pris en charge par les secours et transportés vers un établissement hospitalier. Le père, fortement choqué par les événements, a également bénéficié d’une assistance médicale et psychologique.

Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, s’est rendu sur place dès les premières heures de la matinée. Évoquant une situation « dramatique », l’élu a confirmé le décès du jeune garçon et souligné l’ampleur des conséquences humaines de l’incendie. Plusieurs familles ont dû être évacuées en urgence tandis qu’une cellule psychologique devait être mise en place pour accompagner les habitants et les proches des victimes confrontés à ce drame.

D’importants moyens de secours mobilisés

Alertés peu avant 7 heures, les sapeurs-pompiers de Paris ont engagé une intervention de grande ampleur. Environ une vingtaine d’engins et une centaine de soldats du feu ont été déployés afin de maîtriser l’incendie et d’évacuer les résidents. Selon la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le feu s’est déclaré dans un appartement avant de se propager à un logement voisin situé au dernier niveau de l’immeuble.

Les opérations de secours ont permis de réaliser de nombreux sauvetages dans les étages supérieurs du bâtiment. Plusieurs occupants ont été évacués alors que les fumées envahissaient rapidement les parties communes. Après plusieurs heures d’intervention, les pompiers sont finalement parvenus à maîtriser le sinistre, évitant ainsi une propagation plus importante à l’ensemble de la résidence.

Un immeuble entièrement évacué

Les dégâts matériels apparaissent particulièrement importants. Plusieurs appartements ont été détruits ou fortement endommagés par les flammes et les fumées. Par mesure de sécurité, l’ensemble de la barre d’immeuble a été évacué, obligeant les autorités locales à mettre en place un dispositif d’hébergement temporaire pour les familles concernées.

La municipalité travaille désormais avec les services sociaux et le bailleur afin d’assurer le relogement des habitants dans les meilleurs délais. Des solutions d’urgence doivent être proposées aux personnes qui ne pourront pas regagner leur logement dans l’immédiat en raison des dommages causés par l’incendie.

L’origine du feu reste inconnue

À ce stade, les circonstances exactes du départ de feu demeurent indéterminées. Selon les premières informations recueillies sur place, l’incendie aurait pris naissance dans un appartement avant de se propager à un second logement voisin. Une enquête devra désormais permettre d’établir l’origine du sinistre et de déterminer les éventuelles responsabilités.

Le maire de Saint-Denis a également indiqué souhaiter qu’un point soit rapidement réalisé avec le bailleur de la résidence afin d’apporter toutes les garanties nécessaires aux habitants. Selon lui, plusieurs incidents similaires se seraient déjà produits dans cet ensemble immobilier par le passé. Les investigations devront ainsi préciser si des défaillances techniques ou des problèmes de sécurité ont pu contribuer à la gravité de ce nouveau drame.