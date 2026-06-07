Près de 2.000 participants réunis dans une free party illégale près de Montpellier

Malgré l’interdiction préfectorale en vigueur dans l’Hérault, une importante free party s’est installée dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 juin sur un terrain situé à Claret, à une trentaine de kilomètres au nord de Montpellier. Selon les estimations de la préfecture, près de 2.000 personnes et environ 600 véhicules étaient présents sur le site samedi matin.

L’événement a débuté aux alentours de 3 heures du matin. Les participants ont pris possession du terrain malgré le déclenchement du « plan rave bleu » par la préfète de l’Hérault, Chantal Mauchet. Ce dispositif exceptionnel vise à mobiliser rapidement les forces de l’ordre lorsqu’une rave party illégale est suspectée sur le territoire départemental.

Les forces de l’ordre mobilisées pour contenir l’événement

Face à l’ampleur du rassemblement, les autorités ont immédiatement déployé d’importants moyens de surveillance. Un vol de reconnaissance effectué par hélicoptère a permis d’évaluer le nombre de participants tandis que les gendarmes ont mis en place un dispositif destiné à empêcher l’arrivée de nouveaux véhicules.

Dans un communiqué, la préfecture a indiqué que les forces de l’ordre étaient chargées de fermer les accès au site et de procéder à des contrôles systématiques des véhicules quittant la zone. Les autorités souhaitent notamment prévenir les risques liés à la consommation de stupéfiants, aux conduites dangereuses et aux éventuels troubles à l’ordre public.

Une mobilisation nationale contre le projet de loi Ripost

Cette free party intervient dans un contexte de forte mobilisation des collectifs défendant la culture des rassemblements festifs alternatifs. Le week-end précédent, plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté à Montpellier et à Marseille pour dénoncer le projet de loi Ripost actuellement examiné par le Parlement.

Ce texte, déjà adopté au Sénat, prévoit un durcissement significatif des sanctions contre les organisateurs de rave parties non déclarées. Les peines pourraient atteindre jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende pour les organisateurs. Les participants pourraient également être sanctionnés par une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison et 7.500 euros d’amende.

Un bras de fer qui se poursuit entre autorités et organisateurs

Autre mesure contestée par les défenseurs des free parties : l’abaissement du seuil de déclaration obligatoire en préfecture de 500 à 250 participants. Pour les autorités, cette réforme vise à mieux encadrer des rassemblements pouvant présenter des risques sanitaires et sécuritaires. Les organisateurs dénoncent quant à eux une remise en cause de la culture festive libre.

D’autres « manifestives », mélange de manifestation et de fête revendicative, sont prévues ce week-end dans plusieurs villes françaises, notamment à Rennes, Lille ou encore Gap. Dans l’Hérault, les autorités restent mobilisées afin de suivre l’évolution du rassemblement de Claret, alors que l’arrêté préfectoral interdisant les rave parties sur l’ensemble du département reste en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2026.