Lyhanna : les obsèques auront lieu vendredi, l’État désormais visé pour faute lourde

Les obsèques civiles de Lyhanna auront lieu vendredi 12 juin à 14h30 à Fleurance, dans le Gers. Au même moment, l’affaire prend une nouvelle dimension judiciaire : la mère de Rosa, qui accuse Jérôme Barella de viols sur sa fille, engage des procédures contre l’État, des enquêteurs, des magistrats et Gérald Darmanin.

Une enfant inhumée à Fleurance

Lyhanna, 11 ans, sera inhumée vendredi 12 juin à 14h30 à Fleurance, la commune du Gers où elle avait disparu le 29 mai à la sortie de son collège. Ses parents ont publié l’avis de décès. La cérémonie sera civile et se tiendra au cimetière de la commune.

Le corps de la collégienne avait été retrouvé jeudi 4 juin dans un silo agricole désaffecté. L’identification a été confirmée par comparaison ADN. L’enquête a été requalifiée en enlèvement, séquestration et meurtre d’une mineure de moins de 15 ans. Les causes exactes de la mort n’étaient pas encore établies à l’issue des premières constatations médico-légales.

La mère de Rosa attaque l’État

La mère de Rosa, née en 2014, annonce une plainte contre l’État pour faute lourde. Elle avait déposé plainte le 22 août 2025 contre Jérôme Barella, principal suspect dans la mort de Lyhanna, pour des viols présumés commis sur sa fille entre septembre 2024 et mai 2025. Rosa avait été entendue cinq jours plus tard. Des examens médico-légaux et psychologiques avaient ensuite été réalisés. Malgré ces éléments, Jérôme Barella n’a pas été entendu, interpellé ni placé en garde à vue dans ce dossier avant la disparition puis la mort de Lyhanna. Le dossier avait circulé entre les parquets de Toulouse et d’Auch avant d’être transmis à la gendarmerie de Lectoure en janvier 2026.

Enquêteurs, magistrats, Darmanin : plusieurs procédures annoncées

L’avocat de la mère de Rosa, Me Pierre Debuisson, annonce deux axes judiciaires : une action contre l’État devant le tribunal judiciaire pour faute lourde, et une procédure pénale visant les enquêteurs et magistrats intervenus dans le dossier. Les qualifications annoncées sont la mise en danger de la vie d’autrui et la non-assistance à personne en danger. Une plainte doit également viser Gérald Darmanin, garde des Sceaux, devant la Cour de justice de la République. L’avocat estime que les responsabilités ne peuvent pas être renvoyées à une institution abstraite et que les personnes ayant eu le dossier entre les mains doivent répondre de leurs décisions ou de leur absence d’actes.

Un dossier Rosa resté sans audition du suspect

Lors de sa prise de parole, la mère de Rosa a rappelé avoir alerté à plusieurs reprises après sa plainte. Elle affirme avoir appelé chaque lundi matin pour demander où en était l’enquête. Elle dit qu’on lui répondait que le dossier suivait son cours. Son reproche central est simple : pendant des mois, le suspect n’a pas été confronté aux accusations de sa fille. Jérôme Barella est aujourd’hui visé par plusieurs plaintes et signalements pour violences sexuelles présumées. Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.

Darmanin reconnaît une défaillance

Gérald Darmanin et Laurent Nuñez ont été auditionnés mardi matin par la commission des Lois du Sénat sur l’affaire Lyhanna. Le ministre de la Justice a reconnu une défaillance dans le traitement du dossier Rosa et a estimé que la plainte déposée en août 2025 aurait dû conduire à une réaction plus rapide. Le garde des Sceaux a aussi demandé aux procureurs généraux de reprendre l’ensemble des plaintes concernant des enfants, soit environ 70.000 dossiers. Une inspection a été lancée ; son rapport doit être rendu public dans les prochains jours.

Matignon promet des délais resserrés

À Matignon, Sébastien Lecornu réunit les ministres concernés par la protection de l’enfance : Intérieur, Justice, Santé, Éducation nationale et Égalité. Plusieurs mesures sont sur la table : aggravation des peines en cas de viols sériels, évolution des règles de prescription, meilleure information des victimes pendant la procédure et obligation de motiver les classements sans suite pour les crimes et délits sexuels. Concernant les crimes contre les enfants, les actes d’enquête devront être réalisés dans un délai maximal de trois mois, a précisé Matignon. Le gouvernement veut aussi intégrer de nouvelles mesures au projet de loi sur la protection de l’enfance, déjà présenté en Conseil des ministres, et accélérer l’examen d’une proposition de loi transpartisane sur les violences sexistes et sexuelles.

Une affaire judiciaire, politique et administrative

La procédure pénale sur la mort de Lyhanna se poursuit. L’enquête doit encore établir les circonstances exactes de sa mort, le déroulé des faits et les responsabilités pénales éventuelles. En parallèle, l’enquête administrative devra déterminer pourquoi des plaintes et signalements antérieurs n’ont pas provoqué d’actes plus rapides. Vendredi, Fleurance enterrera Lyhanna. Mardi, l’État est déjà sommé de répondre.