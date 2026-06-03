«Des mains sur les fesses en sortant de l’eau»: nouvelle plainte pour viol contre le suspect de l’affaire Lyhanna

L’enquête sur la disparition de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, prend une nouvelle dimension judiciaire. D’après La Dépêche du Midi, une nouvelle plainte pour « viol » a été déposée ce mercredi à la gendarmerie d’Auch par le père d’une enfant de 11 ans. Elle vise Jérôme B., 41 ans, déjà mis en examen et placé en détention provisoire dans le dossier de l’enlèvement et de la séquestration présumés de Lyhanna.

Une soirée pyjama au cœur du signalement

Les faits dénoncés se seraient déroulés fin août 2025, lors d’une « soirée pyjama » organisée au domicile du suspect, à Montestruc-sur-Gers. La fillette concernée, placée par l’aide sociale à l’enfance dans le Gers, aurait évoqué les faits en février 2026, au détour d’une conversation avec une autre enfant. Son père affirme avoir d’abord été informé d’attouchements, notamment de « mains sur les fesses » lorsque sa fille sortait de l’eau.

Un suspect déjà visé depuis août 2025

Cette nouvelle plainte s’ajoute à une procédure déjà connue : Jérôme B. faisait l’objet depuis août 2025 d’une plainte pour viols sur mineure de moins de 15 ans, déposée par la mère d’une fillette de 10 ans à la gendarmerie de Plaisance-du-Touch. Selon La Dépêche du Midi, le parquet de Toulouse avait eu connaissance du dossier en octobre, puis s’en était dessaisi au profit du parquet d’Auch, les faits dénoncés ayant eu lieu à Montestruc-sur-Gers.

Jamais entendu dans ce dossier

Point central du dossier : le suspect n’avait pas été entendu dans cette procédure antérieure. La procureure d’Auch, Clémence Meyer, a confirmé que le dossier avait été reçu par son parquet entre novembre et décembre 2025, puis transmis en enquête à la gendarmerie de Lectoure en janvier 2026. À ce stade, Jérôme B. n’avait toujours pas été auditionné sur ces accusations.

Lyhanna toujours introuvable

Lyhanna, 11 ans, est portée disparue depuis vendredi 29 mai à Fleurance. Jérôme B. a été mis en examen lundi 1er juin pour « enlèvement et séquestration d’une mineure de moins de 15 ans ». Lors de sa première audition devant le juge d’instruction, il a gardé le silence. Il avait auparavant affirmé avoir déposé l’adolescente à la piscine après sa sortie du collège.

La justice sous pression

Face à la multiplication des signalements et aux délais de traitement de la plainte déposée en 2025, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative afin d’identifier d’éventuels dysfonctionnements. Elle doit être confiée à l’Inspection générale de la justice et à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale.