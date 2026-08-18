Monique Barbut salue Mélenchon sur le climat, puis clarifie ses propos

Dans une interview accordée à Libération dimanche 16 août, Monique Barbut a surpris en déclarant que Jean-Luc Mélenchon était celui qui intégrait le plus la question du climat dans son programme présidentiel. La ministre de la Transition écologique a même estimé que le candidat de La France insoumise restait le meilleur sur les questions d’écologie. Une prise de position inattendue, puisqu’elle a précisé que Mélenchon n’était pourtant pas sa tasse de thé.
Les réactions n’ont pas tardé. Manuel Bompard a saisi l’occasion pour proposer à la ministre de se rendre aux universités d’été de son mouvement. Une invitation qu’elle a déclinée sans détour.
Une invitation déclinée
Ce lundi 18 août, Monique Barbut a tenu à nuancer ses déclarations. Elle a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas encensé le programme de Jean-Luc Mélenchon. Un rétropédalage qui témoigne de la délicatesse de l’exercice pour un membre du gouvernement en période préélectorale.
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