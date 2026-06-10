Le rapport annuel du COR sur les retraites fuite avant sa publication officielle

Le rapport 2025 du Conseil d’orientation des retraites a été divulgué à la presse avant son adoption prévue le 11 juin, ravivant le débat sur l’âge de départ.

Le rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR) a fait l’objet d’une fuite dans plusieurs médias avant même son adoption officielle fixée au 11 juin. Cette douzième édition du document, qui analyse les évolutions et perspectives du système français de retraites jusqu’à l’horizon 2070, arrive dans un contexte politique sensible. À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, cette diffusion anticipée relance immédiatement les polémiques autour de l’âge de départ à la retraite.

Un document stratégique jusqu’en 2070

Le document dresse un bilan complet du système français en fonction des objectifs qui lui sont assignés. Il présente également des projections à long terme permettant d’évaluer la soutenabilité financière des régimes actuels. Les données contenues dans ce rapport constituent traditionnellement une référence pour tous les acteurs du débat public sur les retraites.

Une fuite qui tombe à point nommé

Cette publication prématurée intervient alors que la question des retraites demeure un sujet hautement conflictuel dans le paysage politique français. Les partis d’opposition comme la majorité devraient s’emparer rapidement des chiffres révélés pour alimenter leurs propositions en vue du scrutin présidentiel. Le COR n’a pas encore réagi officiellement à cette diffusion anticipée de ses travaux.