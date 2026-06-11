150 associations appellent à manifester chaque lundi contre les violences sexuelles

Une coalition de 150 associations féministes et syndicats lance un mouvement de mobilisation inédit. Chaque lundi, des rassemblements sont organisés devant les tribunaux de France et le ministère de la Justice à Paris. L’objectif affiché : obtenir une loi intégrale contre les violences sexuelles. Ce mouvement intervient dans un contexte marqué par l’affaire Lyhanna, qui a provoqué d’importants soubresauts politiques, judiciaires et sociétaux dans le pays.

Une mobilisation hebdomadaire sur tout le territoire

Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, a détaillé jeudi les contours de cette mobilisation. Elle souhaite créer une marche populaire et rassembleuse, ouverte à tous. La coalition entend maintenir la pression sur les pouvoirs publics en multipliant les points de rassemblement sur l’ensemble du territoire. Les associations misent sur la régularité de ces rendez-vous hebdomadaires pour faire entendre leurs revendications.

Une grande manifestation prévue le 4 juillet

Outre ces manifestations du lundi, une grande manifestation nationale est prévue le 4 juillet. Les organisateurs espèrent réunir largement au-delà du seul cercle militant pour peser sur les décisions législatives à venir. La mobilisation s’inscrit dans la durée, avec la volonté de transformer l’émotion suscitée par des affaires récentes en changement politique concret.