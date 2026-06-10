Fabien Roussel veut 60 000 policiers de plus et prépare sa candidature

Fabien Roussel a réclamé dimanche à Marseille la création de 60 000 emplois supplémentaires de policiers et de douaniers pour mener ce qu’il appelle un « combat sans merci » contre le narcotrafic. Le secrétaire national du PCF s’exprimait lors d’un grand meeting de son parti dans la cité phocéenne, l’une des villes les plus touchées par ce fléau. Son déplacement intervenait au lendemain d’une marche blanche organisée après l’assassinat de Mehdi Kessaci, frère du militant anti-drogue Amine Kessaci, un drame qui a de nouveau mis en lumière l’ampleur du phénomène dans les quartiers marseillais.

Une stratégie présidentielle validée par les militants

Ce positionnement sécuritaire s’inscrit dans la stratégie présidentielle du député du Nord, qui a franchi une étape importante lors du Congrès du PCF le week-end précédent. Les militants communistes ont adopté à 61,4 % sa ligne en vue de 2027, un vote qui renforce sa position pour briguer à nouveau l’Élysée. Trois ans après avoir obtenu 2,28 % des suffrages lors de la dernière présidentielle, Fabien Roussel se dit désormais prêt à repartir au combat. « J’ai de l’appétit pour mener ces combats », a-t-il déclaré, confirmant ainsi qu’il se positionnait comme candidat potentiel du parti.

Le patron du PCF tente ainsi de conjuguer un discours d’autorité sur les questions de sécurité avec son ancrage à gauche, une ligne qu’il défend depuis plusieurs années et qui tranche avec les positions traditionnelles de son camp politique. Son meeting marseillais visait à démontrer que le parti communiste peut porter des propositions concrètes face au narcotrafic, un sujet qui s’impose de plus en plus dans le débat public. Reste à savoir si cette stratégie lui permettra de peser davantage en 2027.