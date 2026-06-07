Indemnisation des passagers retardés : les compagnies aériennes vent debout contre les règles européennes

Les compagnies aériennes internationales accentuent leur pression sur les institutions européennes concernant l’indemnisation des passagers victimes de retards. Réunies à Rio de Janeiro dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’Association du transport aérien international (IATA), elles ont vivement critiqué la volonté du Parlement européen de maintenir les règles actuelles, jugées trop coûteuses pour le secteur.

Le règlement européen adopté en 2004 prévoit qu’un voyageur peut recevoir jusqu’à 600 euros d’indemnisation lorsque son vol arrive à destination avec plus de trois heures de retard, sauf circonstances exceptionnelles. Un dispositif devenu l’un des plus protecteurs au monde pour les passagers aériens, mais qui fait l’objet depuis plusieurs années de discussions à Bruxelles.

Un bras de fer entre États membres et Parlement européen

En juin 2025, une majorité des États membres de l’Union européenne s’était prononcée en faveur d’un assouplissement du dispositif afin de réduire le montant des indemnisations versées par les compagnies. Quelques mois plus tard, le Parlement européen a toutefois rejeté cette orientation et s’est même prononcé pour un renforcement des droits des voyageurs, ouvrant un nouveau bras de fer institutionnel.

Pour l’IATA, le système actuel représente une charge financière considérable. Selon Rafael Schvartzman, vice-président de l’organisation pour l’Europe, le coût global des indemnisations atteindrait près de huit milliards d’euros par an. Les compagnies dénoncent un mécanisme qui pénalise lourdement leur activité et limite leur capacité d’investissement dans le renouvellement des flottes ou l’amélioration des services.

Les compagnies dénoncent un système contre-productif

Le secteur aérien estime également que ces règles produisent des effets pervers. Les transporteurs affirment être parfois contraints d’annuler certains vols plutôt que de risquer une succession de retards au cours de la journée pouvant entraîner une multiplication des indemnisations. L’IATA qualifie même ce système de « Robin des bois à l’envers », estimant que la majorité des passagers finance indirectement les compensations accordées à une minorité touchée par des perturbations.

Selon plusieurs médias européens, la Commission européenne travaillerait actuellement sur une solution de compromis. L’une des pistes envisagées consisterait à maintenir le seuil de trois heures ouvrant droit à une indemnisation tout en simplifiant certaines procédures administratives. Aucun accord définitif n’a toutefois encore été trouvé entre les institutions européennes.

Un été qui s’annonce favorable pour le transport aérien

Malgré ces tensions réglementaires, les perspectives du secteur restent positives. L’IATA souligne que les réservations pour l’été 2026 sont en hausse par rapport à l’année précédente. Dans un contexte international marqué par plusieurs crises géopolitiques, de nombreux voyageurs européens privilégieraient des destinations plus proches de leur pays de résidence.

Les perspectives de trafic pour la saison estivale laissent entrevoir une activité soutenue pour les compagnies aériennes dans les prochains mois. Reste à savoir si les discussions en cours à Bruxelles permettront de trouver un équilibre entre la protection des droits des passagers et les préoccupations économiques d’un secteur qui estime supporter une charge financière de plus en plus lourde.