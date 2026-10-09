Adidas attaque en justice la marque australienne White Fox pour contrefaçon de ses trois bandes

Adidas engage une action en justice contre White Fox en Australie pour contrefaçon, accusant la marque de mode d'utiliser un motif à quatre bandes trop similaire à son logo historique. Malgré des demandes de cessation, White Fox maintient ses pratiques, tandis qu'Adidas réclame des compensations financières et une interdiction des ventes litigieuses.

Le géant allemand de l’équipement sportif a saisi la Cour fédérale australienne contre la marque de mode rapide White Fox, accusée d’utiliser un motif à quatre bandes jugé trop proche de son logo emblématique.

L’affaire oppose deux univers que tout semble distinguer : d’un côté, Adidas, colosse mondial dont le chiffre d’affaires a atteint 24,8 milliards d’euros en 2025 ; de l’autre, White Fox, marque australienne de prêt-à-porter fondée en 2013 par Georgia et Daniel Contos, dont la croissance fulgurante (542 millions de dollars australiens de revenus sur les douze derniers mois, contre 121 millions en 2022) a largement reposé sur les réseaux sociaux et les influenceurs ciblant les jeunes adultes.

Adidas reproche à la société basée à Sydney de commercialiser et de promouvoir des vêtements ornés de quatre bandes parallèles de largeur égale, une configuration que la marque aux trois bandes estime « substantiellement identique ou de nature à induire en erreur » par rapport à son propre logo, protégé en Australie depuis 1957. Malgré des demandes répétées adressées à White Fox depuis le mois de mars pour qu’elle cesse ces pratiques, la marque australienne a refusé de s’exécuter, selon les documents déposés devant la juridiction fédérale.

Le dossier présenté par Adidas va au-delà du simple grief graphique. La marque allemande soutient que des publicités de White Fox mettent en scène des mannequins portant de véritables articles Adidas aux côtés des pièces incriminées, ce qui pourrait laisser croire au consommateur à un partenariat ou à une approbation officielle. Un exemple précis est cité : une annonce en ligne publiée en juin 2025 montrait des chaussettes White Fox portées par un modèle chaussé de baskets Adidas roses. Quelques jours après le dépôt de la plainte, le logo Adidas visible sur ces chaussures aurait été retouché numériquement pour en supprimer d’abord une bande, puis les trois, une semaine plus tard.

Adidas réclame, outre l’arrêt immédiat des ventes et de la publicité litigieuses, le reversement des bénéfices tirés des produits concernés, majorés des intérêts et des frais de procédure. La première audience est prévue vendredi devant la Cour fédérale australienne. Les cabinets d’avocats représentant les deux parties ont refusé de commenter l’affaire.

En 2013, la firme avait déjà obtenu gain de cause en Australie contre Pacific Brands, condamnée pour avoir vendu des chaussures à quatre bandes. White Fox, dont la popularité s’étend désormais au Royaume-Uni et aux États-Unis, devra cette fois défendre son identité visuelle face à un adversaire rompu à ce type de bataille judiciaire.