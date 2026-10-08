ÉCONOMIE

Royaume-Uni : des animaux remplaceront Churchill et Jane Austen sur les billets de banque

Par

2 minutes de lecture

Royaume-Uni : des animaux remplaceront Churchill et Jane Austen sur les billets de banque
Royaume-Uni : des animaux remplaceront Churchill et Jane Austen sur les billets de banque

La Banque d’Angleterre tourne une page de l’histoire de ses billets. Le macareux moine, la chouette effraie, le bourdon terrestre et le hérisson européen figureront sur la prochaine série de coupures, a-t-elle annoncé jeudi 8 octobre. Ces animaux remplaceront progressivement les personnalités actuellement représentées : Winston Churchill sur les billets de 5 livres, Jane Austen sur ceux de 10 livres, William Turner sur ceux de 20 livres et Alan Turing sur ceux de 50 livres.

Près de 500 000 personnes ont participé à la consultation organisée pour sélectionner les espèces, parmi 18 propositions. Une première consultation avait auparavant fait émerger la nature comme thème privilégié. Ce changement avait suscité des critiques politiques, certains responsables dénonçant l’abandon des figures historiques britanniques. La répartition des quatre animaux entre les différentes valeurs de billets n’a pas encore été annoncée.

Une mise en circulation qui prendra plusieurs années

Le choix des illustrations constitue une étape préalable à la fabrication des nouvelles coupures. La Banque d’Angleterre doit désormais concevoir les billets, tester leurs caractéristiques et préparer leur production. Les dessins seront associés à de nouveaux dispositifs de sécurité et aux dernières avancées en matière de matériaux. Le lancement de la première coupure de cette série est prévu dans les prochaines années, sans date précise annoncée à ce stade.

Le portrait du roi Charles III continuera de figurer sur les nouveaux billets. Le remplacement concerne donc les illustrations présentes sur leur autre face, et non l’effigie du souverain. Les coupures à l’image d’Elizabeth II resteront également valides. Pour les utilisateurs, l’annonce n’entraîne ainsi aucun changement immédiat : les billets actuels peuvent toujours être utilisés, tandis que la transition vers les nouveaux visuels se préparera progressivement.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une