Royaume-Uni : des animaux remplaceront Churchill et Jane Austen sur les billets de banque

La Banque d’Angleterre annonce que des animaux tels que le macareux moine et la chouette effraie remplaceront des figures historiques sur les nouveaux billets. Cette décision suscite des critiques, mais la transition se fera sur plusieurs années, sans impact immédiat sur l’utilisation des billets actuels.

La Banque d’Angleterre tourne une page de l’histoire de ses billets. Le macareux moine, la chouette effraie, le bourdon terrestre et le hérisson européen figureront sur la prochaine série de coupures, a-t-elle annoncé jeudi 8 octobre. Ces animaux remplaceront progressivement les personnalités actuellement représentées : Winston Churchill sur les billets de 5 livres, Jane Austen sur ceux de 10 livres, William Turner sur ceux de 20 livres et Alan Turing sur ceux de 50 livres.

Près de 500 000 personnes ont participé à la consultation organisée pour sélectionner les espèces, parmi 18 propositions. Une première consultation avait auparavant fait émerger la nature comme thème privilégié. Ce changement avait suscité des critiques politiques, certains responsables dénonçant l’abandon des figures historiques britanniques. La répartition des quatre animaux entre les différentes valeurs de billets n’a pas encore été annoncée.

Une mise en circulation qui prendra plusieurs années

Le choix des illustrations constitue une étape préalable à la fabrication des nouvelles coupures. La Banque d’Angleterre doit désormais concevoir les billets, tester leurs caractéristiques et préparer leur production. Les dessins seront associés à de nouveaux dispositifs de sécurité et aux dernières avancées en matière de matériaux. Le lancement de la première coupure de cette série est prévu dans les prochaines années, sans date précise annoncée à ce stade.

Le portrait du roi Charles III continuera de figurer sur les nouveaux billets. Le remplacement concerne donc les illustrations présentes sur leur autre face, et non l’effigie du souverain. Les coupures à l’image d’Elizabeth II resteront également valides. Pour les utilisateurs, l’annonce n’entraîne ainsi aucun changement immédiat : les billets actuels peuvent toujours être utilisés, tandis que la transition vers les nouveaux visuels se préparera progressivement.