Samsung envisage de réduire sa production de smartphones d’un tiers

Samsung prévoit une réduction de sa production de smartphones de 20 à 30% pour le dernier trimestre 2026, en réponse à une faible demande et à une crise sur le marché de la mémoire. Cela pourrait ramener la production annuelle à environ 200 millions d'unités, impactant particulièrement les modèles d'entrée de gamme.

Le géant sud-coréen aurait demandé à ses fournisseurs de diminuer leurs volumes de fabrication de 20 à 30% pour le dernier trimestre 2026, sous l’effet conjugué d’une saisonnalité défavorable et d’une crise persistante sur le marché de la mémoire.

La division mobile de Samsung Electronics serait sur le point de prendre une décision industrielle d’envergure. Selon des sources proches du secteur des technologies de l’information et des communications, le constructeur coréen aurait transmis à ses fournisseurs des instructions de réduction de cadences pour le quatrième trimestre 2026, à hauteur de 20 à 30% par rapport aux volumes initialement prévus.

Pour mesurer l’ampleur du recul, il faut partir des chiffres de référence : Samsung a produit environ 240 millions de smartphones en 2025, et visait 270 millions d’unités pour 2026. Une coupe de cet ordre ramènerait la production annuelle aux alentours de 200 millions d’appareils, soit un résultat inférieur à celui de l’exercice précédent.

La fin d’année constitue traditionnellement une période moins dynamique pour le fabricant coréen, dont les nouvelles gammes Galaxy sont présentées en début d’exercice suivant. Beaucoup de consommateurs diffèrent leurs achats dans l’attente de ces lancements, ce qui pèse mécaniquement sur les ventes du quatrième trimestre. Mais cette année, un facteur supplémentaire vient aggraver la situation : la crise qui frappe le marché mondial de la mémoire.

Cette tension sur les composants aurait des conséquences directes sur la rentabilité de certains modèles. Samsung ne parviendrait plus à dégager de marges bénéficiaires sur une partie de sa gamme, notamment les smartphones d’entrée de gamme. Le groupe se trouverait ainsi contraint de choisir entre relever ses prix, au risque de freiner la demande, ou limiter la production des références les moins rentables.

Une troisième voie semble toutefois envisagée : combiner les deux options en réduisant les volumes des modèles bas et milieu de gamme tout en relevant leurs tarifs, ce qui pourrait inciter une partie des acheteurs à se reporter vers les références haut de gamme de la future série Galaxy S27, notamment les déclinaisons Pro et Ultra. Cette stratégie s’inscrirait dans un mouvement plus large, puisque l’ensemble de la gamme S27 est déjà annoncé en forte hausse de prix.

Samsung n’a pour l’heure formulé aucune confirmation officielle sur ces ajustements de production.