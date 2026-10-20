CNN lance son abonnement numérique au Royaume-Uni et au Canada pour réduire sa dépendance à la télévision

CNN lance son abonnement numérique « CNN All Access » au Royaume-Uni et au Canada, cherchant à réduire sa dépendance à la télévision traditionnelle. Cette offre combine télévision en direct et contenus variés pour générer des revenus directement auprès des consommateurs, tout en anticipant une expansion internationale dans un marché en mutation.

CNN franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. Ce mardi 20 octobre 2026, la chaîne d’information américaine étend son offre payante « CNN All Access » au Royaume-Uni et au Canada, ses deux premiers marchés internationaux. En réunissant télévision en direct, programmes à la demande et contenus journalistiques dans un même abonnement, le groupe entend développer ses revenus directement auprès des consommateurs. Une stratégie qui illustre les mutations économiques des chaînes d’information, confrontées au recul de la télévision traditionnelle et à l’évolution des usages numériques.

Lancée initialement aux États-Unis, l’offre « CNN All Access » repose sur un principe : permettre aux utilisateurs d’accéder à l’essentiel de l’univers éditorial de CNN depuis une seule plateforme. Les abonnés britanniques devront débourser 4,99 livres sterling par mois ou 49,99 livres par an, tandis que les Canadiens paieront 7,99 dollars canadiens mensuels ou 79,99 dollars annuels. Des tarifs promotionnels sont également proposés pour la première année, respectivement à 37,99 livres et 59,99 dollars canadiens. L’abonnement comprend une sélection de chaînes américaines et internationales en direct, des documentaires, les productions CNN Original Series et CNN Films, ainsi que l’intégralité des contenus écrits, audio et vidéo disponibles sur le site et l’application du groupe. Le service est accessible sur Internet et certaines applications mobiles et téléviseurs connectés. Au Canada, les clients éligibles disposant déjà d’un abonnement à la télévision payante pourront accéder à la nouvelle offre vidéo sans supplément, tandis que les abonnés britanniques à CNN Live seront automatiquement transférés vers la nouvelle formule.

Les chaînes d’information cherchent de nouveaux relais de croissance

Derrière ce lancement international se dessine une évolution profonde du modèle économique de CNN. Historiquement financée par les recettes publicitaires et les revenus provenant des distributeurs de télévision payante, la chaîne cherche désormais à établir une relation commerciale directe avec son public. Cette diversification doit lui permettre de limiter sa dépendance aux opérateurs traditionnels, dont les abonnements subissent depuis plusieurs années la concurrence des plateformes numériques. Pour Mark Thompson, président-directeur général de CNN, l’enjeu dépasse la simple distribution de contenus : il s’agit de transformer une marque mondiale de l’information en un service numérique capable de générer des revenus récurrents. Selon le Financial Times, la direction ambitionne de porter les recettes annuelles des abonnements numériques à plus d’un milliard de dollars d’ici 2030. Le développement international constitue donc un levier essentiel de cette stratégie, même si CNN ne communique pas encore publiquement sur le nombre précis d’abonnés à son offre américaine.

Cette internationalisation intervient également dans un contexte de recomposition de l’audiovisuel américain, après la prise de contrôle de Warner Bros. Discovery par le groupe de David Ellison. CNN doit désormais trouver sa place dans un ensemble audiovisuel disposant de nombreuses marques et plateformes, tout en préservant son identité éditoriale. « Développer notre activité directement auprès des consommateurs » figure parmi les priorités affichées par Alex MacCallum, directrice des opérations de CNN Worldwide, qui présente le Royaume-Uni et le Canada comme les premières étapes d’une expansion plus large. La chaîne prévoit d’ailleurs de déployer son abonnement dans d’autres pays au cours de l’année à venir. Reste une difficulté majeure : convaincre les consommateurs de payer pour une information largement accessible gratuitement sur Internet et les réseaux sociaux. Pour CNN, la valeur de son offre reposera autant sur ses directs et ses programmes exclusifs que sur sa capacité à fidéliser durablement ses utilisateurs. Au-delà du cas américain, cette stratégie pourrait préfigurer l’évolution d’autres chaînes internationales d’information, désormais contraintes de considérer l’abonnement numérique comme un pilier de leur développement économique.