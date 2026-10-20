Manchester City menacé d’une relégation historique: un retrait massif de points pourrait envoyer le club en deuxième division pendant deux ans

Manchester City fait face à de lourdes accusations de violations des règles financières, avec 115 infractions potentielles. Cela pourrait entraîner un retrait massif de points, menaçant une relégation en Championship. Le club conteste ces accusations et souligne ses efforts de transparence, mais le dossier pourrait avoir des conséquences dramatiques sur son avenir.

Manchester City pourrait subir l’une des sanctions les plus lourdes de l’histoire du football anglais. Le club, visé par une procédure portant sur 115 infractions présumées aux règles financières de la Premier League, est menacé d’un retrait massif de points susceptible de provoquer sa relégation en Championship, la deuxième division anglaise. Selon les informations relayées par plusieurs médias britanniques, la sanction pourrait même compromettre ses chances de retrouver immédiatement l’élite.

La perspective d’une relégation administrative représente une menace considérable pour les Citizens, habitués à disputer le titre de champion d’Angleterre et les premières places européennes. Pour autant, aucune relégation n’a été officiellement prononcée et le montant d’une éventuelle pénalité de points reste inconnu.

115 infractions présumées et neuf années de comptes examinées

L’affaire a officiellement éclaté en février 2023, lorsque la Premier League a annoncé avoir transmis à une commission indépendante une série d’accusations visant Manchester City. Les faits reprochés concernent principalement la période comprise entre les saisons 2009-2010 et 2017-2018.

Les enquêteurs se sont notamment intéressés à l’exactitude des informations financières communiquées par le club, à la présentation de ses revenus commerciaux, aux rémunérations de certains entraîneurs et joueurs ainsi qu’au respect des règles de rentabilité et de viabilité financière du championnat anglais.

Manchester City est également accusé de ne pas avoir suffisamment coopéré avec les investigations de la Premier League entre décembre 2018 et février 2023. Le club conteste les accusations et affirme disposer d’éléments pour démontrer la régularité de sa gestion.

Ces soupçons ont alimenté de nombreuses controverses autour du modèle économique des Citizens. En février 2025, Pep Guardiola avait notamment répondu aux critiques de Javier Tebas concernant les dépenses de Manchester City, alors que la procédure disciplinaire était toujours en cours.

Un retrait massif de points qui pourrait condamner Manchester City

La sanction la plus redoutée par Manchester City est désormais un retrait de points d’une ampleur exceptionnelle. Contrairement à une amende financière, une telle pénalité aurait des conséquences immédiates sur le classement du club et pourrait le précipiter dans la zone de relégation.

Plusieurs hypothèses circulent, allant d’une sanction de plusieurs dizaines de points à une pénalité suffisamment importante pour rendre le maintien mathématiquement impossible. La Premier League dispose de mécanismes disciplinaires permettant à une commission indépendante de prononcer des sanctions sportives en cas de violation de ses règlements.

Le précédent d’Everton, sanctionné de retraits de points lors de la saison 2023-2024 pour des infractions aux règles financières, montre que ces pénalités peuvent avoir des conséquences directes sur le classement. Nottingham Forest a également été sanctionné durant cette même saison.

Mais le dossier de Manchester City est d’une tout autre dimension. Le nombre d’infractions alléguées, la durée de la période examinée et la diversité des manquements reprochés pourraient conduire à une sanction bien supérieure à celles prononcées contre ces deux clubs.

Deux saisons en Championship : le scénario qui fait trembler les Citizens

La menace ne se limiterait pas nécessairement à une seule saison en deuxième division. Parmi les scénarios évoqués figure la possibilité d’une pénalité sportive suffisamment lourde pour compromettre durablement le retour de Manchester City en Premier League.

Une relégation en Championship ne signifierait toutefois pas automatiquement que le club devrait y rester deux saisons. Une éventuelle pénalité supplémentaire lors de l’exercice suivant nécessiterait une base réglementaire et une décision spécifique, tenant notamment compte des compétences de l’English Football League, l’organisateur de la deuxième division anglaise.

Pour Manchester City, une absence prolongée de Premier League aurait des conséquences financières considérables. Le club perdrait une partie des revenus télévisuels associés à l’élite et pourrait rencontrer des difficultés pour conserver certains de ses joueurs les plus importants.

La question de sa participation aux compétitions européennes serait également posée. Une relégation nationale n’entraîne pas automatiquement une exclusion de toutes les compétitions continentales, mais les conditions de qualification et les décisions disciplinaires éventuelles devraient être examinées séparément.

Des titres de champion d’Angleterre également au cœur des interrogations

L’affaire concerne une période durant laquelle Manchester City a remporté plusieurs trophées prestigieux, dont les championnats d’Angleterre 2012, 2014 et 2018. Ces succès ont marqué l’ascension du club parmi les grandes puissances du football européen.

La possibilité d’un retrait de titres fait régulièrement l’objet de discussions, mais une telle mesure ne découle pas automatiquement d’une condamnation pour manquements financiers. Elle nécessiterait une décision disciplinaire spécifique.

Le précédent de la Juventus Turin, rétrogradée en Serie B en 2006 dans le cadre du scandale du Calciopoli, reste l’un des exemples les plus célèbres de sanction sportive frappant un grand club européen. La formation italienne avait également été privée de deux titres de champion d’Italie.

Les deux affaires sont néanmoins juridiquement différentes. Le dossier de Manchester City concerne principalement des accusations de manquements aux règles financières, tandis que le Calciopoli portait sur des faits liés au fonctionnement et à l’intégrité des compétitions italiennes.

Manchester City conteste les accusations et défend sa gestion

Depuis l’ouverture de la procédure, Manchester City rejette les accusations formulées contre lui. Le club affirme avoir communiqué des éléments financiers détaillés et conteste l’interprétation retenue par les instances de la Premier League.

La procédure a donné lieu à une longue instruction, en raison du nombre de chefs d’accusation, de la période examinée et de la complexité des documents financiers. L’examen des contrats commerciaux, des rémunérations et des flux financiers nécessite notamment l’analyse de nombreuses pièces comptables.

Le club poursuit parallèlement ses activités sportives et continue de participer aux grandes compétitions. Manchester City demeure un adversaire important des clubs français sur la scène européenne, comme l’illustre son affrontement avec le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

L’issue de cette procédure dépasse largement le seul avenir de Manchester City. Une sanction sportive particulièrement sévère constituerait un précédent important dans l’application des règles financières de la Premier League.

Elle pourrait également ouvrir de nouveaux débats sur les conséquences des infractions présumées pour les autres clubs du championnat, notamment ceux qui estiment avoir subi un préjudice sportif ou économique pendant la période examinée.

Pour Manchester City, l’enjeu est immense. Le club risque une sanction capable de bouleverser son avenir sportif et financier, jusqu’à une éventuelle descente en deuxième division…