La série Meurtres à… pose ses caméras à Fort Boyard pour son 100e épisode

La série Meurtres à… franchit un cap symbolique en célébrant son centième épisode dans un décor inédit : Fort Boyard. C’est la première fois que la collection policière de France Télévisions s’installe dans ce lieu devenu emblématique de la télévision française depuis le lancement du jeu télévisé du même nom en juillet 1990. Cette édification militaire de Charente-Maritime, popularisée par le programme imaginé par Jacques Antoine, Jean-Pierre Mitrecey et Pierre Launais, accueillera donc une intrigue criminelle inédite.

Un monument télévisuel depuis 1990

Le choix de ce décor maritime n’est pas anodin pour marquer cet anniversaire. Depuis plus de trois décennies, Fort Boyard attire des millions de téléspectateurs en France et à travers le monde, avec plus de 2 000 épisodes diffusés toutes adaptations internationales confondues. Le monument, propriété de l’État français, est ainsi devenu un symbole télévisuel reconnaissable instantanément, faisant de lui un écrin parfait pour un téléfilm événementiel.

Une première pour la série policière

Cette collaboration entre deux icônes du petit écran français illustre la capacité de France Télévisions à renouveler ses concepts. La collection Meurtres à… a déjà exploré de nombreuses régions et sites français, mais n’avait jamais osé investir un lieu aussi identifié à un autre programme. L’épisode devrait profiter de l’architecture unique du fort et de son atmosphère mystérieuse pour construire son intrigue policière.