La Coupe du monde 2026 débute ce jeudi avec le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud. La rencontre se jouera à Mexico, au Mexico City Stadium, avec un coup d’envoi prévu à 21h00, heure française. Pour le Mexique, pays coorganisateur du tournoi avec les États-Unis et le Canada, cette entrée en lice marque le lancement d’une compétition disputée en partie sur son sol. La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1 et M6. beIN Sports proposera l’intégralité de la compétition, tandis que M6 diffusera certaines affiches en clair. Cette édition 2026 est la première Coupe du monde organisée avec 48 équipes, pour un total de 104 matchs jusqu’à la finale.

Le Mexique arrive lancé avant son entrée en lice

Habitué de la Coupe du monde, le Mexique aborde ce premier match avec une préparation positive. La Verde reste sur trois victoires avant le tournoi : 2-0 contre le Ghana, 1-0 face à l’Australie et 5-1 contre la Serbie lors de sa dernière sortie. Ces résultats donnent de la consistance à l’équipe mexicaine avant un rendez-vous très exposé, devant son public. Ce match d’ouverture a aussi une importance immédiate dans le groupe A. Une victoire permettrait au Mexique de prendre les commandes de la poule dès la première journée, avant l’entrée en lice de la Corée du Sud et de la République tchèque quelques heures plus tard.

L’Afrique du Sud veut répondre

L’Afrique du Sud débute son tournoi face au pays hôte. Les Bafana Bafana ont laissé une bonne impression lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, où ils ont montré une équipe solide et compétitive. Leur préparation avant le Mondial a toutefois été moins convaincante, avec aucune victoire lors de leurs quatre matchs amicaux. Face au Mexique, les Sud-Africains devront gérer un contexte particulier : un match d’ouverture, un stade acquis à l’adversaire et une sélection mexicaine en confiance. Le résultat de cette première rencontre pèsera directement sur la suite du groupe A.

Un remake du match d’ouverture de 2010

Cette affiche renvoie à un précédent précis. Le Mexique et l’Afrique du Sud s’étaient déjà affrontés lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2010, à Johannesburg. La rencontre s’était terminée sur un match nul 1-1, avec l’ouverture du score de Siphiwe Tshabalala pour l’Afrique du Sud, puis l’égalisation de Rafael Márquez pour le Mexique ; 16 ans plus tard, les deux sélections se retrouvent encore pour lancer une Coupe du monde. Cette fois, le décor est inversé : l’Afrique du Sud n’est plus le pays hôte, et c’est le Mexique qui joue devant ses supporters.

Corée du Sud – République tchèque, deuxième match de la soirée

Le deuxième match du groupe A opposera ensuite la Corée du Sud à la République tchèque. La rencontre se jouera dans la nuit de jeudi à vendredi, avec un coup d’envoi prévu à 04h00, heure française, à Guadalajara. Elle sera diffusée sur beIN Sports 1. Cette affiche complétera la première journée du groupe A. La Corée du Sud, habituée des Coupes du monde, débutera face à une République tchèque de retour dans la compétition. Après ces deux matchs, les quatre équipes du groupe auront disputé leur première rencontre, et le premier classement de la poule sera établi.