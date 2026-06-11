Roschdy Zem prendra la tête du jury du Festival de Deauville en septembre

Le Festival du cinéma américain de Deauville a choisi Roschdy Zem pour présider le jury de sa 52e édition, organisée du 4 au 13 septembre 2026. L’acteur et réalisateur français succède à Golshifteh Farahani, qui occupait cette fonction l’an dernier lors d’une édition remportée par The Plague.

Figure incontournable du cinéma français depuis plus de trente ans, Roschdy Zem s’est construit une carrière entre films d’auteur et productions grand public. Récompensé par le César du meilleur acteur en 2020 pour Roubaix, une lumière, il s’est également illustré derrière la caméra comme réalisateur et scénariste.

Une carrière marquée par des rôles forts

Révélé au début des années 1990, le comédien a tourné dans plus de quatre-vingts films. Au fil des années, il s’est imposé dans des rôles de policiers, de personnages tourmentés ou de figures marquées par les questions d’identité et de transmission. Son parcours l’a conduit à travailler avec des réalisateurs comme André Téchiné, Arnaud Desplechin, Xavier Beauvois ou Rebecca Zlotowski.

Né de parents marocains et ayant grandi en région parisienne, Roschdy Zem a découvert le théâtre à l’âge adulte avant de se faire une place parmi les acteurs les plus reconnus du cinéma français. Il était récemment à l’affiche de 13 jours, 13 nuits, consacré à l’évacuation de l’ambassade de France à Kaboul lors du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan.