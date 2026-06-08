Le réalisateur israélien Nadav Lapid se retire du FID Marseille après des appels au boycott

Le réalisateur israélien Nadav Lapid a annoncé son retrait du Festival international de cinéma de Marseille (FID), prévu du 7 au 12 juillet, après une série d’appels au boycott lancés par plusieurs cinéastes opposés à sa participation. Figure reconnue du cinéma d’auteur contemporain, le cinéaste devait siéger au jury de cette 37e édition tout en présentant l’un de ses films et en participant à une rencontre autour de son œuvre.

Installé en France depuis plusieurs années, Nadav Lapid est pourtant connu pour ses critiques régulières à l’égard du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou et de la guerre menée à Gaza depuis les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Malgré ces prises de position, sa présence au festival a suscité des contestations de la part d’une partie du milieu cinématographique.

Une polémique qui s’est amplifiée

Selon la direction du FID Marseille, un premier mouvement de contestation est apparu parmi certains réalisateurs sélectionnés. Face à cette situation, les organisateurs et Nadav Lapid avaient initialement convenu qu’il renoncerait à son rôle de juré afin de maintenir la projection de son film Le Policier ainsi que la rencontre prévue avec le public.

Mais la contestation s’est ensuite élargie à ces événements eux-mêmes. Devant l’ampleur de la polémique et pour éviter de fragiliser davantage le festival, le cinéaste a finalement décidé de se retirer complètement de la programmation.

Le festival défend la liberté artistique

Dans un communiqué, le FID Marseille a regretté cette situation, estimant qu’il est injustifié de tenir un artiste pour responsable des décisions politiques prises par son gouvernement. Les organisateurs rappellent que Nadav Lapid développe depuis plusieurs années un regard critique sur la société israélienne et sur les choix de ses dirigeants.

La direction du festival affirme également que les voix artistiques capables d’interroger la violence, les conflits et les dérives politiques doivent pouvoir être entendues, même lorsqu’elles suscitent le débat ou la controverse.

Plusieurs films retirés de la programmation

Les appels au boycott ont conduit plusieurs réalisateurs à retirer leurs œuvres de la sélection. Selon le festival, une dizaine de films ont quitté la programmation à la suite de cette mobilisation.

Tout en reconnaissant la liberté de chaque artiste de retirer son travail, les organisateurs réaffirment leur opposition au boycott culturel. Ils estiment que l’exclusion d’un créateur en raison de sa nationalité ou de son origine constitue une atteinte au dialogue artistique et à la liberté d’expression, valeurs qu’ils considèrent au cœur de la mission du festival.