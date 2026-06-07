Garages automobiles : près de 40 % des établissements contrôlés présentent des irrégularités

Les contrôles menés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans le secteur de l’entretien automobile révèlent des manquements persistants en matière d’information des consommateurs. Selon les résultats d’une campagne nationale publiée le 4 juin, près de 40 % des garages, centres automobiles et concessionnaires inspectés présentaient des anomalies ayant justifié des mesures correctives ou des sanctions.

Au total, plus de 1 600 établissements ont été contrôlés à travers la France. Les enquêteurs ont notamment relevé des défauts d’affichage des prix, des factures incomplètes ou encore des informations insuffisantes concernant certaines prestations. Des pratiques qui compliquent la comparaison des offres pour les automobilistes et peuvent générer des dépenses imprévues.

Une profession sous surveillance

La DGCCRF souligne que les manquements liés à la transparence tarifaire demeurent les infractions les plus fréquentes. Les contrôles ont également permis de détecter certaines pratiques commerciales susceptibles d’induire les consommateurs en erreur, notamment lorsque les prestations facturées ne correspondent pas clairement aux travaux réalisés ou présentés lors de la prise en charge du véhicule.

Cette situation se reflète également dans les signalements enregistrés par les autorités. En 2025, plus de 10 000 réclamations concernant l’entretien et la réparation automobile ont été déposées sur la plateforme SignalConso. Les plaintes portent principalement sur les devis, les coûts de main-d’œuvre ou encore certains frais annexes insuffisamment détaillés aux clients.

Des enjeux importants pour les consommateurs

Les sanctions prononcées témoignent de la vigilance des autorités. Lors des précédentes campagnes de contrôle, plusieurs centaines d’avertissements, d’injonctions administratives et de procès-verbaux ont été dressés à l’encontre d’établissements ne respectant pas leurs obligations réglementaires. Les infractions constatées peuvent entraîner des conséquences financières importantes pour les professionnels concernés.

Dans un contexte marqué par l’augmentation du coût d’utilisation des véhicules, la transparence des garages apparaît plus que jamais comme un enjeu majeur. Les autorités recommandent aux automobilistes de demander systématiquement un devis détaillé avant toute intervention et de conserver l’ensemble des documents remis par le professionnel. Pour les acteurs du secteur, le respect des règles constitue désormais un élément essentiel pour préserver la confiance des clients et renforcer leur crédibilité sur un marché de plus en plus concurrentiel.