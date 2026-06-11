Un « pass patrimoine » pour ouvrir 500 sites aux visiteurs

La Fondation du patrimoine veut changer la manière dont les Français découvrent leurs monuments. À l’occasion de son trentième anniversaire célébré à l’Orangerie du château de Versailles, la ministre de la Culture Catherine Pégard a annoncé le lancement d’un nouveau dispositif : un « pass patrimoine » donnant accès à plusieurs centaines de lieux culturels partout dans le pays. Pensé à la fois comme un outil de découverte et de financement, il doit entrer en service à partir de septembre 2026.

Un abonnement annuel pour découvrir monuments et lieux méconnus

Disponible à compter des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre 2026, ce pass prendra la forme d’une adhésion annuelle proposée par la Fondation du patrimoine. Son tarif définitif n’est pas encore arrêté mais devrait s’établir autour de 100 euros, selon les indications communiquées par la Fondation à l’AFP et à Ouest-France.

Le dispositif donnera accès à près de 500 sites répartis sur tout le territoire. Des monuments emblématiques figureront dans l’offre, parmi lesquels Versailles, Chambord, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte, Chantilly, Azay-le-Rideau ou encore la Villa Ephrussi de Rothschild. Mais le projet entend aussi mettre en lumière des lieux plus confidentiels, notamment en zones rurales, comme la Maison Rozier dans le Puy-de-Dôme, la Maison de Colette dans l’Yonne, La Devinière – Musée Rabelais ou encore Le Four des Casseaux en Haute-Vienne.

Un outil pensé pour financer la préservation du patrimoine

Au-delà de l’accès aux visites, le pass doit aussi contribuer au financement de l’entretien des sites partenaires. Interrogé par Ouest-France, Alexandre Giuglaris, directeur général de la Fondation du patrimoine, explique que l’objectif est à la fois de multiplier les visites et de créer des ressources complémentaires pour les monuments.

Les adhérents pourront également participer à des événements spécifiques organisés dans les sites soutenus par la Fondation, comme des conférences, des concerts ou des visites temporaires. Inspiré du modèle du National Trust britannique, qui fédère plusieurs millions d’adhérents chaque année, ce projet marque une nouvelle étape pour la Fondation du patrimoine, qui revendique avoir accompagné plus de 46 000 projets de sauvegarde depuis sa création en 1996 et renforcé en 2025 ses moyens grâce à une collecte record et au succès du Loto du patrimoine porté notamment par Stéphane Bern.