Sagrada Familia : 5 choses à savoir sur le monument phare de Barcelone

À l’occasion du centenaire de la mort d’Antoni Gaudí, la Sagrada Familia a vécu un moment symbolique avec la bénédiction de sa tour centrale dédiée au Christ par le pape Léon XIV, le 10 juin 2026. Toujours inachevée après plus de 140 ans de chantier, la célèbre basilique catalane reste pourtant l’un des monuments les plus visités d’Europe. Entre records architecturaux, symboles religieux et défis de construction, voici cinq éléments pour mieux comprendre ce lieu hors normes.

Une église devenue la plus haute du monde

Depuis l’achèvement de la tour de Jésus-Christ en février 2026, la Sagrada Familia atteint 172,5 mètres de hauteur. D’après les informations relayées par Franceinfo avec l’AFP, elle dépasse désormais la cathédrale d’Ulm en Allemagne et devient l’église la plus haute au monde. Ce sommet n’a toutefois pas été choisi au hasard : Gaudí avait volontairement prévu une hauteur inférieure à celle de la colline de Montjuïc afin que l’ouvrage humain ne domine jamais la création naturelle.

Un chantier commencé avant Gaudí… et toujours pas terminé

Contrairement à une idée répandue, Antoni Gaudí n’est pas à l’origine du projet. La construction débute en 1882 sous la direction de l’architecte Francisco de Paula del Villar avant que Gaudí ne reprenne le dossier un an plus tard. Il consacrera ensuite quarante-trois années de sa vie à transformer l’église en œuvre totale.

Le chantier a traversé de nombreux ralentissements : financement initial par des dons privés, destructions pendant la guerre civile espagnole, puis interruption liée à la pandémie. Selon les informations communiquées par la basilique, aucune date définitive d’achèvement n’est aujourd’hui annoncée, même si les grandes structures pourraient être finalisées dans les prochaines années.

Toute la basilique fonctionne comme un immense récit religieux

La Sagrada Familia n’a jamais été pensée comme une simple prouesse esthétique. Chaque partie porte une signification spirituelle. Les dix-huit tours prévues représentent les douze apôtres, les quatre évangélistes, la Vierge Marie et le Christ au centre.

L’édifice est aussi organisé autour de trois grandes façades : la Nativité, consacrée à la naissance ; la Passion, centrée sur la souffrance ; et la Gloire, encore inachevée, qui doit symboliser la résurrection et l’accès au paradis. Plusieurs éléments chiffrés participent à ce langage symbolique, comme le célèbre carré magique visible sur la façade de la Passion dont les combinaisons conduisent au nombre 33, âge traditionnellement attribué au Christ au moment de sa crucifixion.

Gaudí s’est inspiré de la nature pour imaginer l’intérieur

L’une des signatures les plus reconnaissables du bâtiment se trouve à l’intérieur. Les colonnes n’y sont pas droites : elles se divisent comme des troncs et des branches pour donner l’impression d’évoluer dans une forêt minérale.

Selon la documentation historique du monument, Gaudí considérait la nature comme le modèle architectural parfait. Cette influence se retrouve partout : formes organiques, absence de lignes rigides, jeux de lumière colorée et sensation permanente d’élévation entre terre et ciel.

Le monument le plus visité d’Espagne finance sa propre construction

La Sagrada Familia possède une autre particularité rare : son développement repose principalement sur ses visiteurs. Longtemps soutenu par des dons, le chantier est aujourd’hui financé en grande partie grâce aux billets d’entrée.

Cette fréquentation massive en a fait le monument payant le plus visité d’Espagne. Mais ce succès pose aussi des questions concrètes : la future façade de la Gloire nécessiterait des aménagements urbains importants, sujet encore débattu avec les habitants et les autorités municipales de Barcelone.