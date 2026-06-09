Netflix : Omar Sy de retour dans « Lupin », la saison 4 arrive le 23 octobre

Après plusieurs années d’attente, Assane Diop s’apprête à reprendre du service. Netflix a annoncé ce lundi la sortie de la quatrième saison de « Lupin » pour le 23 octobre prochain. La série portée par Omar Sy reviendra avec huit nouveaux épisodes d’environ 45 minutes chacun, confirmant le statut de la fiction comme l’une des productions françaises les plus emblématiques de la plateforme.

Depuis son lancement en janvier 2021, « Lupin » s’est imposée comme un véritable phénomène mondial. Inspirée librement de l’univers créé par Maurice Leblanc, la série a rapidement dépassé les frontières françaises pour devenir l’un des plus grands succès internationaux de Netflix parmi les productions non anglophones. Les premiers épisodes avaient notamment été visionnés par près de 70 millions de spectateurs à travers le monde, un chiffre inédit pour une série française.

Un succès qui a dépassé les frontières françaises

La force de « Lupin » réside dans sa capacité à moderniser l’héritage du célèbre gentleman cambrioleur tout en proposant une intrigue contemporaine mêlant suspense, action et drame familial. En incarnant Assane Diop, un homme inspiré depuis l’enfance par les aventures d’Arsène Lupin, Omar Sy a trouvé l’un de ses rôles les plus marquants depuis son ascension internationale.

Grâce à son rythme soutenu, ses nombreux rebondissements et ses décors parisiens spectaculaires, la série a largement contribué à mettre en lumière le savoir-faire français en matière de fiction. Elle est devenue l’un des programmes les plus regardés de Netflix dans de nombreux pays, renforçant la place des productions françaises sur la scène audiovisuelle mondiale.

Une distribution largement reconduite

Pour cette nouvelle salve d’épisodes, plusieurs acteurs déjà présents dans les précédentes saisons retrouveront leurs personnages. Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine ou encore Laïka Blanc-Francard feront ainsi leur retour aux côtés d’Omar Sy.

Cette continuité du casting devrait permettre à la série de poursuivre les intrigues laissées en suspens tout en développant de nouveaux enjeux autour du personnage principal. Netflix reste toutefois discret sur le contenu précis de cette quatrième saison et n’a dévoilé aucun détail concernant les nouveaux adversaires ou les futurs coups préparés par Assane Diop.

Un défi après une troisième saison critiquée

Si « Lupin » demeure l’une des séries françaises les plus populaires de ces dernières années, la troisième saison, diffusée en septembre 2023, avait reçu un accueil plus mitigé. Certains observateurs avaient pointé un scénario moins inspiré, des intrigues parfois prévisibles et plusieurs raccourcis narratifs qui avaient affaibli l’impact de la série.

Cette quatrième saison sera donc particulièrement attendue par les fans comme par Netflix. La plateforme espère retrouver la fraîcheur et l’efficacité qui avaient fait le succès des premiers épisodes et permis à « Lupin » de devenir un phénomène culturel bien au-delà de la France.

Un rendez-vous majeur pour Netflix à l’automne

Avec ce retour programmé le 23 octobre, Netflix mise une nouvelle fois sur l’une de ses franchises européennes les plus fortes. Dans un contexte de concurrence toujours plus intense entre plateformes de streaming, le retour d’Assane Diop constitue un événement stratégique pour le géant américain.

Portée par la popularité intacte d’Omar Sy et par la notoriété mondiale de la série, cette nouvelle saison pourrait une nouvelle fois s’imposer parmi les programmes les plus regardés de l’automne. Reste désormais à savoir si le célèbre gentleman cambrioleur saura reconquérir pleinement un public qui attend beaucoup de son retour.