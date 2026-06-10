Détenu en Tunisie, l’ex-journaliste de Canal+ Mourad Zeghidi en grève de la faim

Mourad Zeghidi, journaliste franco-tunisien détenu en Tunisie, est entré en grève de la faim. Sa famille alerte sur l’état de santé et la situation judiciaire de l’ancien commentateur sportif de Canal+, écroué depuis plus de deux ans. Ses avocates parisiennes, Mes Louise El Yafi et Inès Davau, dénoncent une détention liée à son activité de journaliste. Elles estiment que cette grève de la faim traduit l’impasse dans laquelle se trouve aujourd’hui Mourad Zeghidi.

Une peine de trois ans et demi confirmée en appel

La cour d’appel de Tunis a confirmé mi-mai une peine de trois ans et demi de prison contre Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, tous deux journalistes connus en Tunisie. Ils avaient été emprisonnés en mai 2024 après des déclarations à la radio et à la télévision jugées critiques envers le président Kais Saied. Alors qu’ils devaient être libérables en janvier 2025, après avoir purgé huit mois de prison, de nouvelles poursuites ont été engagées contre eux pour des malversations financières présumées. Ces poursuites ont abouti à une condamnation confirmée en appel.

La famille dénonce une détention prolongée

Pour les proches de Mourad Zeghidi, la procédure judiciaire sert à maintenir le journaliste en détention. Ils dénoncent une privation de liberté qui se prolonge malgré le temps déjà passé en prison. Ses avocates estiment que la liberté de la presse est directement menacée lorsque la justice est utilisée, selon elles, pour prolonger l’incarcération d’un journaliste et empêcher l’exercice d’une parole indépendante.

Un appel à la libération immédiate

La famille de Mourad Zeghidi demande aux autorités tunisiennes de mettre fin à sa détention et de procéder à sa libération immédiate. Elle appelle également la France à se mobiliser rapidement et avec fermeté en faveur du journaliste franco-tunisien.