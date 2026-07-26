Incendie en forêt de Meudon : 2 000 m² de végétation détruits

Un incendie a ravagé 2 000 m² de la forêt de Meudon le 25 juillet, nécessitant l'intervention d'environ 60 pompiers. Le feu, maîtrisé vers minuit, n'a causé aucune victime. Cet événement souligne la vulnérabilité des forêts franciliennes aux départs de feu en été, sans que les causes de l'incendie soient encore établies.

La forêt de Meudon a été le théâtre d’un incendie samedi 25 juillet dans la soirée. Le feu s’est déclaré dans le secteur de l’avenue de Trivaux et a rapidement consumé 2 000 mètres carrés de végétation basse. Un panache de fumée, visible de loin, a alerté les riverains et déclenché une intervention d’urgence des secours.

Soixante pompiers mobilisés

Environ 60 sapeurs-pompiers ont été déployés pour contenir la progression des flammes dans ce massif forestier situé aux portes de Paris. Les soldats du feu ont lutté pendant plusieurs heures avant de maîtriser l’incendie vers minuit. Le sinistre est désormais fixé, la zone ayant été sécurisée pour éviter toute reprise.

Cet incident intervient alors que les forêts franciliennes restent vulnérables aux départs de feu, particulièrement durant la période estivale. Les causes exactes de l’incendie n’ont pas été précisées à ce stade. Aucune victime n’est à déplorer.