Carpentras : la municipalité RN supprime la subvention du Planning familial, l’association dénonce une décision « symbolique »

La municipalité Rassemblement national de Carpentras a décidé de supprimer la subvention annuelle accordée au Planning familial du Vaucluse. La mesure a été adoptée lors du conseil municipal consacré au vote des aides attribuées aux associations locales. Si le montant concerné reste limité à 3.000 euros, la décision suscite de vives réactions au sein de l’association féministe, qui y voit un choix avant tout idéologique.

Selon les informations relayées par Ici Vaucluse, cette subvention, accordée depuis de nombreuses années, ne figurera plus parmi les aides versées par la ville. Le Planning familial, acteur historique de la défense des droits des femmes, de l’accès à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et de l’éducation à la vie affective et sexuelle, estime que cette suppression dépasse largement la simple question budgétaire.

Un affrontement idéologique assumé

Pour Anne-Lise Nadaud, présidente du Planning familial du Vaucluse, cette décision reflète un désaccord profond entre les valeurs défendues par l’association et celles portées par la nouvelle majorité municipale. Elle affirme ne pas être surprise par cette orientation, expliquant que l’arrivée du RN à la tête de la ville avait déjà fait naître des inquiétudes quant à la reconduction de cette aide financière.

L’association souligne que les 3.000 euros supprimés représentent une somme modeste au regard du budget global de la commune. Elle insiste cependant sur la portée symbolique de cette décision, estimant qu’elle envoie un signal politique à l’égard de structures engagées dans la prévention, l’éducation populaire et l’accompagnement de publics souvent fragilisés ou vulnérables.

La mairie invoque la rigueur budgétaire

La municipalité de Carpentras n’a pas commenté directement le cas du Planning familial. Sur son site internet, elle justifie toutefois sa politique de réduction de certaines aides par la situation financière de la commune. La majorité municipale affirme avoir hérité d’une situation budgétaire difficile qui impose une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques et une réévaluation des subventions accordées aux associations.

Pour le Planning familial, la suppression de cette aide illustre une montée des oppositions idéologiques autour des droits des femmes et de l’éducation à la sexualité. L’association assure néanmoins poursuivre ses missions dans le département malgré cette perte de financement.