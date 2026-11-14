Après une panne de dix-huit heures, les services de messagerie de Microsoft, incluant Outlook et Teams, commencent à se rétablir, bien que le retour à la norme soit inégal selon les régions. Cet incident soulève des questions sur la dépendance aux géants technologiques et relance le débat sur la souveraineté numérique en Europe.

Les services de messagerie de Microsoft ont commencé à se rétablir vendredi après une interruption d’environ dix-huit heures ayant paralysé des millions d’utilisateurs à travers le monde. Le retour à la normale reste partiel, avec des disparités marquées selon les régions.

Le rétablissement est amorcé, mais il n’est pas encore complet. Microsoft a confirmé vendredi que les mesures déployées pour mettre fin à la panne de ses services 365 commencent à produire des effets, après une coupure qui a duré près de dix-huit heures et touché des utilisateurs sur tous les continents. La messagerie Outlook, ainsi que Microsoft Teams, ont été rendus inaccessibles ou fortement dégradés pendant toute cette période, affectant aussi bien des particuliers que des entreprises et des institutions.

Le groupe américain fait état d’« améliorations plus larges » en Amérique du Nord et d’« améliorations soutenues dans une grande partie de l’Europe », tout en évoquant des « signaux de rétablissement encourageants » dans la zone Asie-Pacifique. La situation demeure néanmoins inégale selon les pays. En Europe, la France et le Portugal ont vu leurs services se stabiliser aux alentours de 14 heures, tandis que la Grèce et l’Italie continuaient d’enregistrer des difficultés d’accès en fin de journée. Microsoft prévient que certains utilisateurs peuvent encore subir des retards dans la réception de leurs messages ou des problèmes de connexion.

L’entreprise a précisé qu’aucun élément ne permet, à ce stade, d’attribuer la panne à une activité malveillante ou à une cyberattaque. Les causes techniques exactes de l’incident n’ont pas été détaillées publiquement.

Au-delà des désagréments immédiats, cet épisode a relancé le débat sur la concentration des outils numériques entre les mains d’un nombre restreint d’acteurs. Des experts et des responsables ont souligné que la dépendance à une suite logicielle unique peut se révéler paralysante lorsqu’une telle défaillance survient. Cette réflexion rejoint les efforts engagés depuis plusieurs années par les gouvernements et institutions d’Europe occidentale pour réduire leur exposition aux services fournis par les grandes plateformes technologiques américaines, dans le cadre de ce qu’ils désignent comme la recherche de « souveraineté numérique ».