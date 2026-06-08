Naver s’associe à Nvidia pour construire des “usines d’IA” de nouvelle génération en Corée du Sud

Le groupe internet sud-coréen Naver va développer des infrastructures d’intelligence artificielle à très grande échelle, en collaboration avec Nvidia, dans le but de répondre à la demande mondiale croissante en services d’IA et en applications dites d’“IA physique”.

Selon les annonces relayées lundi, ces installations seront conçues à l’échelle du gigawatt, un niveau de puissance qui reflète l’ampleur énergétique et informatique nécessaire pour entraîner et faire fonctionner des modèles d’IA avancés.

Le projet s’inscrit dans la stratégie de Naver visant à renforcer sa position dans l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle, tout en s’appuyant sur les technologies de Nvidia, leader mondial des processeurs graphiques utilisés pour l’IA.

Ces “usines d’IA” ne sont pas des usines traditionnelles, mais des centres de données massifs optimisés pour le calcul intensif. Elles permettent notamment de développer des modèles linguistiques, des systèmes d’IA industrielle et des applications robotiques à grande échelle.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte concurrence mondiale autour des infrastructures d’IA, où les grandes entreprises technologiques cherchent à sécuriser des capacités de calcul toujours plus importantes pour soutenir la croissance rapide du secteur.