SANTÉ – La perception de la douleur chez les femmes est différente de celle des hommes

La perception de la douleur chez la femme est différente, et elle réagit de manière distincte aux analgésiques, alors que les médecins ne tiennent pas compte de cette différence. Cela retarde le diagnostic, réduit l’efficacité du traitement et augmente la souffrance des femmes.

Pendant des siècles, les traitements contre la douleur ont été développés et prescrits de la même manière pour les hommes et les femmes, sans distinction entre eux. Aujourd’hui, cependant, les experts ont découvert une réalité qui remet en question ces pratiques. Il s’avère que la perception de la douleur chez la femme est totalement différente de celle des hommes, selon une étude publiée par National Geographic.

En quoi la perception de la douleur chez la femme diffère-t-elle de celle des hommes ?

Bien que la perception de la douleur soit différente chez les femmes, elles sont également plus sujettes aux troubles à l’origine de douleurs chroniques, tels que les migraines, le syndrome du côlon irritable et les inflammations articulaires. De plus, elles ne réagissent pas aux analgésiques, comme les stéroïdes, de la même manière que les hommes. C’est pourquoi ces médicaments ne sont pas aussi efficaces chez les femmes que chez les hommes. Cependant, les experts ne comprennent pas encore pourquoi.

Des études ont montré que les filles et les femmes ressentent plus de douleur que les hommes. Le problème réside dans le fait que les médecins ne prennent pas en compte cette différence entre les sexes lorsqu’ils prescrivent des traitements ou gèrent la maladie. En conséquence, la condition des femmes s’aggrave et les traitements sont retardés.

L’exclusion des femmes des essais cliniques

Il est important de noter que, jusqu’en 1993, les chercheurs n’incluaient pas les femmes dans les essais cliniques financés par le National Institutes of Health (NIH), l’un des principaux bailleurs de fonds des essais cliniques aux États-Unis. La raison invoquée était que le cycle menstruel des femmes pouvait influencer les résultats des études. La grossesse était également un facteur pouvant affecter les résultats.

Les chercheurs pensaient que si un traitement était efficace pour les hommes, il l’était forcément pour les femmes. Cependant, il s’est récemment avéré que ce n’était pas le cas, car la réponse des femmes à la douleur et aux traitements diffère totalement de celle des hommes. Pourtant, les recherches sur cette différence sont encore en cours.

Pourquoi la perception de la douleur est-elle différente chez la femme ?

La plupart des théories sur la différence de perception de la douleur chez les femmes tournent autour des hormones. Les femmes produisent des niveaux plus élevés d’œstrogènes que les hommes, ce qui ralentit la vidange gastrique et augmente l’indice de masse grasse du corps. Ces changements influencent la manière dont les femmes réagissent aux analgésiques et aux médicaments en général.

Le système immunitaire des femmes est également plus actif que celui des hommes en raison des hormones qu’elles produisent. Cela signifie qu’elles ont des réponses inflammatoires plus élevées et nécessitent davantage d’analgésiques au cours de leur vie. Elles ont également besoin de doses plus élevées et sur des périodes plus longues.

Pourquoi les femmes subissent-elles plus d’effets secondaires liés aux médicaments ?

Étant donné que les femmes ont été systématiquement exclues des essais cliniques, les effets secondaires des médicaments sur elles sont mal connus. Une vaste étude menée en 2020 a révélé des différences significatives dans la façon dont 86 médicaments, dont la morphine et la prednisone, sont métabolisés.

Le corps des femmes élimine ces substances plus lentement que celui des hommes, ce qui entraîne une concentration plus élevée de médicaments dans leur sang et davantage d’effets secondaires, notamment des nausées, des maux de tête, des hallucinations et des crises d’épilepsie.

Les effets secondaires étant plus sévères, certaines femmes refusent de prendre des doses supplémentaires, même si elles en ont besoin, ou arrêtent complètement leur traitement. Entre 1997 et 2001, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a retiré dix médicaments du marché, dont huit présentaient des risques accrus pour la santé des femmes.

Quelles sont les conséquences d’un traitement inadapté de la douleur chez les femmes ?

Les femmes qui ne sont pas correctement prises en charge pour leur douleur peuvent souffrir de complications de santé à long terme. Leur condition peut s’aggraver, leur rétablissement peut être prolongé et elles risquent davantage de subir des complications liées à des interventions chirurgicales ou à d’autres traitements.

Dans l’intervalle, les tâches quotidiennes peuvent devenir un fardeau insupportable. Pourtant, la société attend souvent des femmes qu’elles assument toutes leurs responsabilités sans prendre en compte leur souffrance.

Lorsqu’un homme souffre, il est plus facilement admis par la société qu’il ait besoin de repos et de détente. En revanche, cela est moins accepté pour une femme. Ainsi, une douleur aiguë peut devenir chronique chez elles, et leur condition est parfois mal interprétée comme un trouble anxieux, une dépression ou une autre pathologie.