«Il est cuit»: sur RMC, Joëlle Dago-Serry réagit à la garde à vue prolongée de Patrick Bruel

La garde à vue de Patrick Bruel a été prolongée de 24 heures. Le chanteur est visé par trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol. Sur RMC, dans Les Grandes Gueules, Joëlle Dago-Serry a résumé la situation par une phrase : « Il est cuit ».

Patrick Bruel toujours en garde à vue

Pour rappel, Patrick Bruel est entendu depuis lundi matin dans les locaux du premier district de police judiciaire à Paris. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Elle doit prendre fin au plus tard mercredi matin. Le chanteur de 67 ans est interrogé dans une enquête centralisée par le parquet de Nanterre. Trois nouvelles plaintes ont été déposées contre Patrick Bruel.Elles portent sur des faits de viols et de tentative de viol qui auraient été commis en 1997, 2000 et 2001 L’enquête porte aussi sur d’autres faits dénoncés par des femmes identifiées au cours des investigations : viol ou tentative de viol, agressions sexuelles et harcèlement. Parmi ces faits figure la dénonciation d’un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits.

« Il est cuit », lance Joëlle Dago-Serry

La prolongation de la garde à vue a été commentée mardi dans Les Grandes Gueules sur RMC. Joëlle Dago-Serry a déclaré : « Il est cuit ». La chroniqueuse a estimé que la multiplication des plaintes et le contexte actuel rendaient la situation du chanteur particulièrement difficile. « Il est cuit avec le climat actuel, alors que Gérald Darmanin est en train de mettre la pression à tous les procureurs et avec les plaintes qui se multiplient, il fallait s’y attendre », a-t-elle ajouté.

Une garde à vue jugée logique par Zohra Bitan

De son côté, Zohra Bitan a rappelé que le placement en garde à vue s’inscrivait dans le déroulement normal d’une enquête lorsqu’il existe des plaintes. « Il est en garde à vue, c’est la démarche logique quand il y a des plaintes », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté : « S’il y a plainte et que la justice avance correctement et qu’il est coupable, la justice tranchera. »