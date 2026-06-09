Olivier Faure répond à Jean-Luc Mélenchon : « La Nouvelle France ne peut pas se construire sur la division »

Les tensions entre le Parti socialiste et La France insoumise continuent de s’afficher au grand jour à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Lors du lancement du nouveau think tank socialiste Noûs, lundi à Paris, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a adressé une réponse directe à Jean-Luc Mélenchon, estimant que le projet de « Nouvelle France » défendu par le leader insoumis ne pouvait pas se bâtir sur une logique de confrontation permanente. Une prise de position qui illustre les fractures persistantes au sein de la gauche française malgré les appels réguliers au rassemblement face à la droite et à l’extrême droite.

La polémique est née de la présence de l’ancien préfet de police de Paris Didier Lallement parmi les invités de cette soirée inaugurale. Figure controversée en raison de sa gestion des manifestations des Gilets jaunes et des mouvements sociaux, l’ancien haut fonctionnaire a suscité de vives réactions du côté de La France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a notamment ironisé sur les réseaux sociaux en dénonçant la participation de celui qui reste, pour une partie de la gauche radicale, le symbole d’un maintien de l’ordre jugé particulièrement répressif.

Noûs, vitrine intellectuelle du Parti socialiste

Face aux critiques, Olivier Faure a défendu le principe même du nouveau laboratoire d’idées lancé par le Parti socialiste. Baptisé Noûs, en référence au concept grec désignant l’intelligence ou l’esprit, ce think tank entend devenir un espace de réflexion ouvert à des sensibilités diverses, y compris contradictoires. Pour le dirigeant socialiste, la confrontation des points de vue constitue une condition essentielle au renouvellement de la pensée politique et ne saurait être assimilée à une adhésion aux positions des personnalités invitées.

Le patron du PS a ainsi reproché à La France insoumise de chercher systématiquement à polariser le débat public. Selon lui, la stratégie consistant à opposer en permanence des camps irréconciliables fragilise les perspectives de rassemblement à gauche. Olivier Faure a estimé que la crédibilité d’un projet de transformation du pays passait au contraire par la capacité à dialoguer avec des interlocuteurs différents et à accepter la pluralité des opinions.

Une critique implicite de la méthode Mélenchon

Au-delà de la polémique autour de Didier Lallement, le discours d’Olivier Faure visait plus largement la méthode politique de Jean-Luc Mélenchon. Sans le nommer directement à plusieurs reprises, il a critiqué les organisations où la réflexion serait fortement centralisée autour d’une personnalité dominante. Une référence transparente à l’Institut La Boétie, le laboratoire d’idées créé par La France insoumise, qu’il a opposé à sa vision d’un espace intellectuel favorisant le débat contradictoire.

Le premier secrétaire du PS a également appelé son parti à une forme d’introspection. Reconnaissant le recul de l’influence socialiste au cours des dernières années, il a estimé nécessaire de s’interroger sur les erreurs commises et sur les raisons ayant conduit une partie de l’électorat populaire à se détourner de la gauche traditionnelle. Cette réflexion constitue l’un des objectifs affichés de Noûs, qui ambitionne de participer à la reconstruction idéologique du camp social-démocrate.

Une gauche toujours divisée avant 2027

Cette nouvelle passe d’armes intervient alors que la bataille pour l’élection présidentielle de 2027 commence déjà à structurer les rapports de force à gauche. Jean-Luc Mélenchon a officiellement lancé sa campagne et multiplie les prises de position sur les grandes questions institutionnelles, sociales et territoriales. De son côté, le Parti socialiste cherche à reconstruire une offre politique autonome après plusieurs années de domination de La France insoumise au sein de la gauche.

Malgré des convergences sur certaines questions sociales ou écologiques, les divergences stratégiques demeurent profondes entre les deux formations. Le lancement de Noûs et les critiques formulées par Olivier Faure témoignent de la volonté du PS de réaffirmer son identité propre et de contester à Jean-Luc Mélenchon le monopole de l’opposition de gauche dans la perspective du scrutin présidentiel.