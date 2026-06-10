Charles Alloncle accuse Delphine Ernotte de parjure devant la commission d’enquête

Le député reproche à la présidente de France Télévisions d’avoir menti sous serment sur le recours à un cabinet privé et sur les finances de l’audiovisuel public.

Charles Alloncle n’en a pas fini avec Delphine Ernotte. Le député UDR accuse la présidente de France Télévisions d’avoir menti sous serment lors de son audition devant la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public. Selon Marianne, Delphine Ernotte aurait bénéficié des conseils d’un cabinet privé pour préparer son passage devant les députés, une information qui contredit ses déclarations faites sous serment. L’élu dénonce un parjure et une forme de déni face aux révélations qui s’accumulent.

Des accusations de gestion budgétaire contestable

Charles Alloncle affirme que la dotation de l’audiovisuel public a progressé de 136 millions d’euros entre 2015 et 2024, contredisant ainsi le discours de pénurie budgétaire défendu par Delphine Ernotte. Le député ne mâche pas ses mots et reproche à la présidente d’avoir cramé la caisse sans rendre de comptes précis sur la gestion des finances publiques.

Ces accusations interviennent après des mois d’auditions menées par la commission d’enquête parlementaire. Delphine Ernotte espérait tourner la page de cet épisode parlementaire, mais les révélations successives relancent la controverse sur la gouvernance de France Télévisions. Le recours présumé à un cabinet de conseil privé pour préparer une audition publique soulève des questions sur la transparence et la sincérité des témoignages rendus devant la représentation nationale.