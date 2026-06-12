Un fonctionnaire de police interpellé en Martinique dans une enquête pour corruption

Un policier en poste en Martinique a été placé en garde à vue mercredi dans le cadre d’une enquête menée par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN). Selon plusieurs sources proches du dossier, le fonctionnaire, âgé d’une quarantaine d’années, a ensuite été présenté à des magistrats.

L’affaire est suivie par la Délégation nationale anti-corruption, une unité spécialisée de l’IGPN chargée des dossiers liés aux atteintes à la probité au sein des forces de l’ordre.

Des faits présumés remontant à son affectation à Toulouse

Les soupçons portent sur des faits qui auraient été commis lorsque ce policier exerçait à Toulouse, avant son affectation en Martinique. Les enquêteurs cherchent à déterminer la nature exacte des avantages ou contreparties qui auraient pu être obtenus dans le cadre de ses fonctions.

Créée en septembre 2025, la Délégation nationale anti-corruption constitue l’un des principaux outils mis en place par le ministère de l’Intérieur pour renforcer la lutte contre les faits de corruption au sein de la police nationale. L’enquête se poursuit sous l’autorité de la justice.