SOCIÉTÉ Police-Justice Justice et scandales  POLITIQUE

Sébastien Delogu jugé pour divulgation de données privées, absent à l’audience

8 juin 2026 Mis à jour le 09/06/2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le député LFI des Bouches-du-Rhône comparaît ce mardi devant le tribunal de Marseille. Son avocat demandera le renvoi en raison d’un climat tendu.

Sébastien Delogu jugé pour divulgation de données privées, absent à l'audience
Sébastien Delogu jugé pour divulgation de données privées, absent à l'audience

Le député insoumis des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir divulgué des informations à caractère privé. L’élu ne se présentera toutefois pas à l’audience. Son avocat compte solliciter un renvoi de l’affaire, invoquant un contexte particulièrement hostile autour de son client.

Un climat tendu invoqué par la défense

Cette procédure judiciaire s’inscrit dans une période de tensions pour le parlementaire marseillais. Les faits reprochés concernent la diffusion d’éléments relevant de la vie privée, sans que les détails précis de l’affaire n’aient été rendus publics à ce stade. La défense fait valoir que le climat actuel ne permet pas une sérénité suffisante pour la tenue du procès.

L’attente d’une décision judiciaire

L’issue de cette demande de renvoi sera connue dans les prochaines heures. Si le tribunal accepte, l’affaire sera reportée à une date ultérieure. Dans le cas contraire, la justice pourra statuer en l’absence du prévenu, conformément aux règles de procédure pénale.

Partager
Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.