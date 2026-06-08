Sébastien Delogu jugé pour divulgation de données privées, absent à l’audience

Le député LFI des Bouches-du-Rhône comparaît ce mardi devant le tribunal de Marseille. Son avocat demandera le renvoi en raison d’un climat tendu.

Le député insoumis des Bouches-du-Rhône Sébastien Delogu comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir divulgué des informations à caractère privé. L’élu ne se présentera toutefois pas à l’audience. Son avocat compte solliciter un renvoi de l’affaire, invoquant un contexte particulièrement hostile autour de son client.

Un climat tendu invoqué par la défense

Cette procédure judiciaire s’inscrit dans une période de tensions pour le parlementaire marseillais. Les faits reprochés concernent la diffusion d’éléments relevant de la vie privée, sans que les détails précis de l’affaire n’aient été rendus publics à ce stade. La défense fait valoir que le climat actuel ne permet pas une sérénité suffisante pour la tenue du procès.

L’attente d’une décision judiciaire

L’issue de cette demande de renvoi sera connue dans les prochaines heures. Si le tribunal accepte, l’affaire sera reportée à une date ultérieure. Dans le cas contraire, la justice pourra statuer en l’absence du prévenu, conformément aux règles de procédure pénale.