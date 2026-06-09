Savannah Guthrie se confie sur la disparition de sa mère, introuvable depuis quatre mois

L’émotion était palpable lorsque Savannah Guthrie a évoqué publiquement la disparition de sa mère, Nancy Guthrie, portée disparue depuis plus de quatre mois en Arizona. La journaliste vedette de l’émission « Today » sur NBC News a livré un témoignage bouleversant sur son quotidien marqué par l’angoisse et l’incertitude, alors que les recherches menées par les autorités américaines n’ont toujours pas permis de retrouver la trace de l’octogénaire.

Âgée de 54 ans, l’animatrice a expliqué que la douleur restait omniprésente malgré son retour progressif à l’antenne. « Je pleure chaque matin en allant au travail et je pleure chaque soir en rentrant », a-t-elle confié. Une déclaration qui illustre l’ampleur du traumatisme vécu par la journaliste, contrainte de poursuivre son activité professionnelle tout en faisant face à l’absence inexpliquée de sa mère.

Une disparition toujours inexpliquée

Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, a disparu au début du mois de février à proximité de Tucson, dans l’État de l’Arizona. Dès les premiers jours de l’enquête, les autorités ont considéré cette affaire comme particulièrement préoccupante. Plusieurs éléments découverts à son domicile ont conduit les enquêteurs à privilégier l’hypothèse d’un départ non volontaire.

Face à ces circonstances troublantes, les services de police locaux ont été rejoints par des enquêteurs fédéraux du FBI afin de renforcer les investigations. Malgré les nombreux moyens déployés et plusieurs mois de recherches, aucune piste décisive n’a émergé et aucun suspect n’a été officiellement identifié à ce jour.

Une enquête qui piétine

L’absence de réponses nourrit l’inquiétude de la famille Guthrie. Les enquêteurs poursuivent leurs vérifications et continuent d’exploiter les témoignages ainsi que les éléments matériels recueillis depuis le début de l’affaire. Toutefois, les autorités restent très discrètes sur l’avancement du dossier afin de ne pas compromettre les investigations en cours.

Une situation particulièrement éprouvante a conduit Savannah Guthrie à réduire temporairement certaines de ses activités médiatiques avant de reprendre progressivement sa place à l’écran. La journaliste explique trouver dans son travail un moyen de conserver un équilibre, tout en reconnaissant que la disparition de sa mère occupe constamment ses pensées.

Des appels à l’aide renouvelés

Au fil des semaines, l’animatrice a multiplié les messages sur les réseaux sociaux afin de maintenir la mobilisation autour de cette affaire. Elle y partage régulièrement des photographies de sa mère et appelle toute personne susceptible de détenir une information à contacter les autorités.

Dans ses dernières publications, Savannah Guthrie a également remercié les milliers d’internautes qui lui ont adressé des messages de soutien. Malgré l’absence de progrès significatifs dans l’enquête, la journaliste affirme garder espoir de retrouver sa mère saine et sauve, tout en poursuivant son combat pour que cette disparition ne tombe pas dans l’oubli.