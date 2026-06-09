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Bruno Retailleau veut créer une cour disciplinaire de la magistrature

9 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Le président des Républicains réagit à l’affaire Lyhanna en proposant une instance disciplinaire composée de magistrats, de citoyens tirés au sort et de personnalités qualifiées.

Bruno Retailleau veut créer une cour disciplinaire de la magistrature
Bruno Retailleau veut créer une cour disciplinaire de la magistrature

Le président des Républicains et candidat à la présidentielle Bruno Retailleau propose la création d’une cour disciplinaire de la magistrature. Cette instance inédite réunirait des magistrats, des citoyens tirés au sort et des personnalités qualifiées. L’annonce a été faite samedi dans les colonnes du Parisien, alors que l’affaire Lyhanna continue de soulever des questions sur les défaillances du système judiciaire.

Une commission d’enquête parlementaire réclamée

Le candidat LR dénonce un naufrage de la justice dans la gestion des signalements concernant Jérôme Barella, mis en cause dans la mort de la fillette. Bruno Retailleau demande également l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur les dysfonctionnements constatés dans ce dossier. Selon nos informations, cette demande devrait être confiée à la Commission des lois de l’Assemblée nationale.

Des citoyens associés au contrôle des magistrats

La proposition de cour disciplinaire s’inscrit dans une volonté de renforcer le contrôle de l’institution judiciaire. L’intégration de citoyens tirés au sort aux côtés de magistrats professionnels marque une rupture avec le système actuel de gestion disciplinaire de la magistrature. Cette initiative intervient alors que la campagne présidentielle place les questions de justice et de sécurité au cœur du débat public.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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