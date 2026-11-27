Omar Harfouch est récompensé par le Prix des Arts et de la Culture à l'UNESCO pour son "Concerto pour la Paix". Lors de la cérémonie, il interprète une partie de son œuvre, accompagné de musiciens, affirmant ainsi son engagement à utiliser la musique comme un vecteur de dialogue et de paix entre les peuples.

Le pianiste et compositeur Omar Harfouch a reçu, jeudi 26 novembre à Paris, le Prix des Arts et de la Culture pour son « Concerto pour la Paix ». Devant plus de 1 200 personnes réunies à l’UNESCO, l’artiste a également interprété une partie de son œuvre, entouré de trois musiciens. Une nouvelle reconnaissance pour celui qui place depuis plusieurs années la musique au service du dialogue et du rapprochement entre les peuples.

C’est une nouvelle consécration dans le parcours international d’Omar Harfouch. Jeudi 26 novembre, à Paris, le pianiste et compositeur a été distingué par le Prix des Arts et de la Culture à l’occasion d’une cérémonie organisée à l’UNESCO. Une récompense saluant son « Concerto pour la Paix », œuvre emblématique de son répertoire, à travers laquelle il défend une conviction profondément ancrée dans sa démarche artistique : la musique peut contribuer à rapprocher les peuples, au-delà des frontières, des cultures et des différences.

Devant une assemblée de plus de 1 200 personnes, Omar Harfouch a également pris place au piano pour interpréter une partie de sa composition. À ses côtés, trois artistes l’accompagnaient : la violoniste Gersende Mondani, la violoncelliste Divna Delmas et le saxophoniste Victor Madrenes. Quatre instruments, quatre sensibilités musicales et une même ambition : transmettre, par la force de la création artistique, un message de paix et de fraternité.

À l’UNESCO, une reconnaissance qui prend tout son sens

Le cadre choisi pour cette distinction revêt une dimension particulièrement symbolique. Fondée en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’UNESCO s’est construite autour d’une ambition : favoriser la paix par l’éducation, la science, la culture et la coopération internationale. Une philosophie qui rejoint celle défendue par Omar Harfouch à travers ses compositions.

Avec son « Concerto pour la Paix », le pianiste entend faire de la musique un langage universel, capable de transcender les divisions et de créer des passerelles entre les hommes. Une démarche qui ne se limite pas à la scène : elle inscrit son travail artistique dans une réflexion plus large sur le dialogue, la tolérance et la place de la culture dans les relations humaines.

Déjà présentée sur différentes scènes internationales, cette composition occupe aujourd’hui une place centrale dans son parcours. La distinction reçue à Paris vient ainsi consacrer une œuvre qui associe l’expression musicale à un engagement personnel en faveur de la paix.

Douze jours après une bénédiction pontificale reçue en Italie

Cette soirée parisienne intervient dans un mois de novembre particulièrement riche en symboles pour le compositeur. Douze jours plus tôt, le 14 novembre, Omar Harfouch se trouvait à Brescia, en Italie, dans le cadre du Festival della Pace, où il avait reçu des mains de Mgr Angelo Vincenzo Zani une bénédiction apostolique personnelle du pape François, datée du 22 mars 2025.

Le document pontifical comportait notamment ces mots adressés au musicien : « Afin que, le cœur confiant et l’esprit tourné vers l’avenir, il maintienne toujours allumé le flambeau de l’espérance dans le monde. »

À cette occasion, Mgr Angelo Vincenzo Zani avait également rappelé le surnom que le pape François avait donné à Omar Harfouch : celui de « pèlerin de la paix ». Une expression particulièrement évocatrice de l’engagement revendiqué par le compositeur, dont la musique entend porter un message dépassant les appartenances nationales, culturelles ou religieuses.

De Brescia à Paris, ces deux événements, bien que de nature différente, témoignent de la place singulière qu’occupe désormais la paix dans son parcours. D’un côté, une reconnaissance spirituelle à travers la bénédiction pontificale ; de l’autre, une distinction artistique récompensant une création musicale porteuse du même idéal.

La musique comme langage universel

Cette volonté de mettre son art au service de valeurs humaines traverse plusieurs compositions d’Omar Harfouch. Le pianiste a notamment dédié une œuvre au pape François, intitulée « Pope François ». Une autre création, « Save One Life », s’inscrit également dans cette démarche où la musique devient un moyen de sensibiliser, de rassembler et de transmettre un message d’espérance.

Pour le compositeur, l’art possède cette faculté rare de toucher les consciences sans nécessiter de traduction. Là où les discours rencontrent parfois leurs limites, une mélodie peut susciter une émotion commune et réunir des publics que tout semblait séparer.

C’est précisément cette ambition qui a trouvé un nouvel écho, jeudi soir, dans l’enceinte de l’UNESCO. En réunissant autour de son piano le violon, le violoncelle et le saxophone, Omar Harfouch a donné une nouvelle expression à son « Concerto pour la Paix », devant un public venu assister à cette célébration de la création artistique.

Au-delà du prix reçu, cette soirée représente une étape supplémentaire dans la trajectoire internationale du musicien. Après la reconnaissance pontificale en Italie, cette distinction parisienne vient conforter la portée de son engagement et la place qu’occupe désormais son concerto dans son œuvre.

Pour Omar Harfouch, la musique ne se résume pas à une performance artistique : elle constitue aussi une manière de construire des ponts entre les peuples et de rappeler que la paix peut, elle aussi, trouver sa voix dans l’art.