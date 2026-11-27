«Pas eu la chance d’être appelée maman» : à 98 ans, Line Renaud se confie sur le plus grand regret de sa vie

À 98 ans, Line Renaud dévoile ses regrets d'une maternité inachevée dans Les Archives de ma vie, son nouvel ouvrage. Bien que célèbre, elle n’a jamais eu d’enfant, un désir de maternité qu'elle pourrait réaliser en envisageant d'adopter Claude Chirac, une relation chargée d'affection et de complicité.

À 98 ans, Line Renaud ouvre les portes de son intimité dans un nouvel ouvrage intitulé Les Archives de ma vie, publié aux éditions Denoël. À travers des photographies personnelles, des lettres, des documents inédits et de nombreux souvenirs, la chanteuse et comédienne retrace près de 80 ans de carrière. Mais derrière les succès, les rencontres prestigieuses et les innombrables témoignages d’affection du public, l’artiste évoque également une blessure personnelle : celle de n’avoir jamais eu d’enfant. Elle confie ne pas avoir eu la chance d’être appelée « maman ».

Une maternité sacrifiée, un regret jamais effacé

Mariée en 1950 au compositeur Loulou Gasté, de vingt ans son aîné, Line Renaud a partagé la vie de celui qui a largement contribué à lancer sa carrière jusqu’à sa disparition, en 1995. Le couple n’a jamais eu d’enfant, Loulou Gasté ne souhaitant pas devenir père.

Dans un précédent ouvrage autobiographique, Et mes secrets aussi, publié en 2013, Line Renaud avait révélé avoir subi un avortement clandestin à l’âge de 18 ans. L’intervention avait entraîné de graves complications médicales, mettant sa vie en danger.

Si la chanteuse a ensuite connu une carrière exceptionnelle, en France comme aux États-Unis, elle n’a jamais caché combien l’absence d’enfant avait constitué un manque dans son existence. En mai dernier, à l’occasion de la fête des Mères, elle avait encore confié : « Je n’ai pas eu la chance d’être une maman mais j’ai adoré la mienne. »

À 98 ans, elle envisage d’adopter Claude Chirac

Line Renaud pourrait néanmoins concrétiser son désir de maternité d’une manière inattendue. Le 24 octobre dernier, dans l’émission Tour de chant, diffusée sur France Musique, la comédienne a révélé envisager d’adopter Claude Chirac, la fille de Jacques et Bernadette Chirac.

Très proche de l’ancien couple présidentiel, Line Renaud entretenait depuis plusieurs décennies une relation privilégiée avec la famille Chirac. Elle a notamment accompagné Bernadette Chirac durant les dernières semaines de sa vie, avant sa disparition en juin dernier.

« On en parle beaucoup avec Claude en ce moment, pour que cela devienne une réalité », a expliqué l’artiste, qui considère depuis longtemps la fille de l’ancien président de la République comme un membre de sa propre famille. Cette adoption reste toutefois, à ce jour, un projet dont l’aboutissement n’a pas été annoncé publiquement.

Des milliers de documents pour raconter une vie exceptionnelle

Dans Les Archives de ma vie, Line Renaud revient également sur son enfance dans le Nord, ses débuts dans la chanson, sa rencontre avec Loulou Gasté, ses triomphes au Casino de Paris, ses années à Las Vegas et sa carrière de comédienne.

L’ouvrage fait suite à la donation, officialisée le 12 mai 2025, de ses archives personnelles et artistiques ainsi que de celles de son époux aux Archives nationales. Cet ensemble exceptionnel comprend notamment des milliers de photographies, des partitions, des contrats, des correspondances et des costumes de scène. En parcourant ces documents, l’artiste a pu redécouvrir certains épisodes de sa vie, mais aussi des souvenirs particulièrement intimes liés à sa mère et à son enfance.

Line Renaud prépare aussi sa succession

Engagée depuis plusieurs décennies dans la lutte contre le sida et la défense de la recherche médicale, Line Renaud a également organisé la transmission de son patrimoine. Sa célèbre propriété de La Jonchère, à Rueil-Malmaison, doit ainsi être vendue après sa disparition, au bénéfice du fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté, destiné à soutenir la recherche médicale.

À 98 ans, la comédienne continue de défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Et si elle n’a jamais eu d’enfant, son souhait d’adopter Claude Chirac pourrait encore ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, près de deux ans avant son centième anniversaire.

Sources citées dans l’article Tour de chant (France Musique) · Et mes secrets aussi · Les Archives de ma vie