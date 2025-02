NRJ 12 diffusera une émission spéciale avec Nabilla pour son dernier jour avant sa disparition

Demain, vendredi 28 février, deux chaînes emblématiques du PAF vont disparaître de la TNT: C8 et NRJ 12, toutes deux tuées arbitrairement par l’Arcom.

Pour son dernier jour de diffusion, NRJ 12 diffusera une émission spéciale, comme elle l’a indiqué dans un communiqué que voici:

« NRJ 12 DIFFUSERA UNE ÉMISSION SPÉCIALE D’ADIEU LE 28 FÉVRIER 2025

C’est avec une profonde émotion que NRJ 12 annonce la diffusion d’une émission spéciale le 28 février 2025 à 21 heures pour faire ses adieux à ses fidèles téléspectateurs qu’elle remercie chaleureusement pour ces vingt années.

Intitulée « 20 ans de grandes émotions », cette émission exceptionnelle reviendra sur les moments forts qui ont marque l’histoire de NRJ 12 depuis sa création. Elle sera l’occasion de remercier chaleureusement les teléspectateurs pour leur fidélité et leur soutien indéfectible au il des années.

Au programme de cette émission inédite animée per Ayem Nour, images cultes et de nombreuses surprises,

L’émission reviendra sur vingt ans d’innovations et de divertissement, avec des séries-réalité incontournables ( Les Anges », « Allo Nabilla », « Lile des vérités ») des talk-shows pionniers comme le « Mag », premier talk-show populaire destiné aux jeunes, et des séries cultes comme « The Big Bang Theory ».

Pour célébrer ces 20 ans, les visages qui ont marqué NRJ12 seront au rendez-vous !

Nabilla et Thomas, Benoît Dubois, Amélie Neten, Keen »V. Dominique Damien-Réhel, Stéphane Joffre-Roméas, Kamel Djibaoui, Aymeric Bonnery, Emilie Picch, Pascal Soetens et bien d’autres reviendront sur leurs moments les plus marguants sur cette chaine unique.

Des témoignages d’animateurs, des extraits des émissions et de personnaltés emblématiques qui ont fait le succès de NRJ 12, tous réunis pour vous.

Cette émission spéciale sera l’occasion de célébrer l’héritage de notre chaline et de remercier tous ceux qui ont contribué à son succés. Nous sommes fiers du chemin parcouru et reconnaissants envers nos teléspectateurs qui nous ont accompagnés jusqu’au bout.

NRJ 12 rend un hommage appuyé à toutes les équipes extraordinaires qui ont ceuvré dans lombre pour faire de cette chaîne, une télévision unique qui laissera une empreinte indélébile dans le paysage audiovisuel

NRJ 12. regardé par 5 millions de téléspectateurs par jour, invite tous ses téléspectateurs à se joindre à cette ultime diffusion pour partager ensemble ce moment d’émotion et de nostalgie.

Soyez prêts à revivre deux décennies de sensations fortes dans une soirée chargée en émotions. »