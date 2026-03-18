Politique Municipales 2026

Florian Philippot apporte son soutien à Zielinski

18 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Florian Philippot apporte son soutien à Zielinski
Florian Philippot apporte son soutien à Zielinski

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Arcis-sur-Aube, petite commune de l’Aube, le second tour s’annonce ouvert après un premier tour marqué par un trio de tête serré. Charles Hittler est arrivé en tête avec 37,81 % des voix, devant Annie Soucat (32,20 %) et Antoine Renault-Zielinski (29,99 %). Dans ce contexte, chaque report de voix sera déterminant pour l’issue du scrutin.

Sur le plan politique, le candidat Antoine Renault-Zielinski bénéficie désormais d’un soutien remarqué. Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes, a en effet appelé publiquement à voter pour le candidat Patriote, saluant son score de près de 30 % et estimant que « tout est jouable » au second tour. Ce soutien vient renforcer la dynamique autour de sa candidature dans une élection locale où les équilibres restent particulièrement incertains à quelques jours du vote décisif.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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