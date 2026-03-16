Politique Municipales 2026

Municipales : Hittler face à Zielinski au second tour à Arcis-sur-Aube

16 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales : Hittler face à Zielinski au second tour à Arcis-sur-Aube
Municipales : Hittler face à Zielinski au second tour à Arcis-sur-Aube

Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Arcis-sur-Aube, commune de moins de 3000 habitants dans le département de l’Aube, le premier tour a réservé une situation pour le moins insolite. Charles Hittler arrive en tête avec 37,81 % des voix (411 suffrages), devant Annie Soucat, créditée de 32,20 % (350 voix), et Antoine Renault-Zielinski qui obtient 29,99 % (326 voix). Les trois listes étant qualifiées pour le second tour, la configuration finale reste ouverte dans cette petite ville où l’écart entre les candidats demeure relativement serré.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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