Cette semaine, Entrevue vous fait vivre les suites du premier tour des élections municipales. Place désormais aux alliances, aux négociations et aux nouvelles configurations en vue du second tour qui se tiendra dimanche prochain.

À Arcis-sur-Aube, commune de moins de 3000 habitants dans le département de l’Aube, le premier tour a réservé une situation pour le moins insolite. Charles Hittler arrive en tête avec 37,81 % des voix (411 suffrages), devant Annie Soucat, créditée de 32,20 % (350 voix), et Antoine Renault-Zielinski qui obtient 29,99 % (326 voix). Les trois listes étant qualifiées pour le second tour, la configuration finale reste ouverte dans cette petite ville où l’écart entre les candidats demeure relativement serré.