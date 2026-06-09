Territoires palestiniens : l’ONU dénonce un double piège pour les civils

Une commission d’enquête internationale mandatée par l’ONU a publié mardi un rapport alarmant sur la situation des populations palestiniennes en Cisjordanie et à Gaza. Les civils se retrouvent coincés entre deux formes de pressions : d’un côté, les attaques menées par les colons israéliens, de l’autre, l’emprise du mouvement islamiste du Hamas. Selon Srinivasan Muralidhar, président de cette instance, ces deux phénomènes trouvent leur origine dans des contextes créés par Israël, bien que leurs motivations respectives diffèrent. Le document sera prochainement présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations unies.

Violences des colons et emprise du Hamas

La commission souligne que les violences exercées par les colons bénéficient d’un soutien tacite ou explicite des autorités israéliennes. Cette situation aggrave la vulnérabilité des Palestiniens dans les territoires occupés, où les conditions de vie se dégradent continuellement. Les experts onusiens constatent une détérioration marquée depuis plusieurs mois, avec une multiplication des incidents violents en Cisjordanie et une situation humanitaire catastrophique à Gaza.

Un suivi onusien quotidien de la crise

Ce rapport s’inscrit dans le suivi régulier de la crise au Proche-Orient mené par les Nations unies. L’organisation internationale documente quotidiennement les déclarations officielles et l’évolution de la situation humanitaire dans les territoires palestiniens. Les conclusions de la commission devraient alimenter les débats au sein du Conseil des droits de l’homme sur les mesures à prendre pour protéger les populations civiles.