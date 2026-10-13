Attaques de Riyad : des vidéos fabriquées par IA inondent les réseaux sociaux

Les récents tirs houthistes sur Riyad ont engendré une vague de désinformation alimentée par des vidéos faussement présentées comme authentiques, créées par intelligence artificielle. Ces contenus, qui affichent des anomalies visuelles révélatrices, circulent sur plusieurs réseaux sociaux, témoignant des enjeux de vérification et de réglementation autour des technologies numériques.

Alors que les rebelles houthistes yéménites ont revendiqué plusieurs frappes contre l’aéroport international Roi-Khaled de Riyad, faisant au moins seize morts, de fausses vidéos générées par intelligence artificielle circulent massivement en ligne, présentées comme des images authentiques des attaques.

Les attaques houthistes contre l’aéroport international Roi-Khaled de Riyad ont déclenché, en parallèle du conflit réel, une vague de désinformation visuelle d’une ampleur notable. Plusieurs vidéos virales, cumulant des millions de vues sur X, TikTok, Facebook, YouTube et Instagram, prétendent montrer les frappes ou leurs conséquences immédiates. Une analyse image par image révèle que ces contenus sont fabriqués de toutes pièces grâce à des outils d’intelligence artificielle générative.

L’une de ces vidéos, vue 1,7 million de fois sur X, montre des personnes courant vers une sortie tandis qu’une explosion survient à l’extérieur. Plusieurs anomalies trahissent sa nature artificielle : vers la dixième seconde, l’image d’une main tenant un téléphone apparaît sur le côté de la tête d’un homme, et deux secondes plus tard, un autre personnage semble d’abord dépourvu de main avant d’en voir une surgir. L’outil d’identification de Meta conclut que le contenu a été créé par IA générative. Cette vidéo circule en réalité depuis mars 2026, soit plusieurs mois avant les attaques qu’elle est censée illustrer. Elle a été partagée en arabe, anglais, russe, espagnol, turc et népalais, y compris par le Times of Israel, dont la publication a recueilli plus de 256 000 vues.

Une deuxième vidéo, créditée de 2,9 millions de vues, prétend montrer le moment où l’aéroport a été ciblé. Une recherche par image inversée a permis de retrouver la photographie originale dont elle est issue : un cliché mis en ligne sur la banque d’images Shutterstock en 2016. Les motifs géométriques triangulaires blancs du toit du bâtiment, le dôme visible à gauche et les véhicules de transport de bagages sont identiques, mais plusieurs détails révèlent la manipulation. Le poteau d’éclairage apparaît sans luminaires, les objets proches de l’explosion ne projettent aucune ombre cohérente avec la boule de feu visible, et un véhicule change de forme de manière irréaliste lorsqu’il est projeté en l’air.

Une troisième vidéo, diffusée sur TikTok avec plus de 301 000 vues, prétend avoir été filmée « en direct depuis le cœur de l’aéroport de Riyad ». Elle aussi date de mars 2026. On y observe des personnages qui traversent littéralement des barrières de file d’attente, comme si ces obstacles n’existaient pas, et une rangée de lumières rouges s’allume une seconde avant que l’explosion ne devienne visible à travers la fenêtre, ce qui est physiquement impossible.

La quatrième vidéo analysée, vue plus de 500 000 fois sur TikTok, compile plusieurs séquences relatives aux frappes sur les aéroports de Riyad et d’Abha. L’analyse par Google Gemini y a détecté la présence d’un marquage SynthID, filigrane numérique intégré aux contenus produits par les outils d’IA de Google, à la fois dans les images et dans la piste audio. Sur Facebook, où la même vidéo a été vue plus de 157 000 fois, le compte diffuseur la signale lui-même explicitement comme « contenu IA ».

Ces quatre vidéos partagent une caractéristique commune : leur durée très brève, comprise entre six et quinze secondes. Des formats courts qui facilitent la production par IA tout en limitant les éléments visuels disponibles pour une vérification par le public. La réglementation européenne sur l’intelligence artificielle, entrée en vigueur en août 2026, impose désormais que les contenus générés par IA portent des marquages lisibles par machine, une obligation dont l’application reste manifestement inégale sur les grandes plateformes.