Vatican : le pape condamne les dirigeants en guerre et affirme que « Dieu rejette leurs prières »

Lors de la messe du dimanche des Rameaux, le pape Léon XIV a tenu des propos particulièrement fermes, déclarant que Dieu rejette les prières des dirigeants qui mènent des guerres et ont « les mains pleines de sang ».

S’exprimant devant des dizaines de milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre, au Vatican, le souverain pontife a dénoncé l’usage de références religieuses pour justifier des conflits armés, dans un contexte marqué par l’intensification de la guerre impliquant l’Iran.

« Dieu n’écoute pas les prières de ceux qui versent le sang », a-t-il affirmé, dans une homélie qui marque un ton inhabituellement direct de la part du chef de l’Église catholique.

Ces déclarations interviennent alors que certains responsables politiques, notamment aux États-Unis, ont invoqué des valeurs chrétiennes pour légitimer les frappes militaires contre l’Iran, suscitant des critiques au sein de la communauté internationale.

Le pape a profité de cette célébration, qui marque le début de la Semaine sainte précédant Pâques, pour lancer un appel plus large à la paix et à la responsabilité morale des dirigeants.

Ses propos résonnent dans un contexte mondial particulièrement tendu, où les conflits armés et les crises humanitaires se multiplient, alimentant les inquiétudes quant à une escalade durable.

En prenant position de manière aussi explicite, le souverain pontife entend rappeler le rôle de la religion comme vecteur de paix et non comme justification de la guerre, à l’heure où la communauté internationale peine à contenir les violences.