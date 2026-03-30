Russie : le port pétrolier d’Oust-Louga frappé par des drones ukrainiens, un incendie maîtrisé

Le port russe d’Oust-Louga, l’un des principaux centres d’exportation de pétrole du pays situé sur la mer Baltique, a été de nouveau endommagé par une attaque de drones ukrainiens, ont annoncé les autorités russes.

L’attaque, survenue dimanche, a provoqué un incendie rapidement maîtrisé par les services d’urgence. Aucune information immédiate n’a été fournie sur d’éventuelles victimes, mais les dégâts matériels pourraient affecter temporairement les capacités d’exportation du site.

Ce port stratégique joue un rôle clé dans le corridor énergétique occidental de la Russie, servant de point de sortie majeur pour les exportations de pétrole vers les marchés internationaux.

Ces nouvelles frappes s’inscrivent dans une série d’attaques menées ces derniers jours par l’Ukraine contre les infrastructures énergétiques russes. La semaine précédente, des installations situées à Oust-Louga et à Primorsk avaient déjà été visées, perturbant les activités portuaires.

L’Ukraine intensifie ainsi sa stratégie visant à affaiblir les capacités économiques de la Russie en ciblant ses routes d’exportation d’énergie, essentielles au financement de l’effort de guerre.

Ces attaques interviennent alors que le conflit entre les deux pays se poursuit sans avancée majeure sur le plan diplomatique, les négociations de paix restant au point mort.

La répétition de ces frappes souligne l’importance croissante des infrastructures énergétiques comme cibles militaires, avec des répercussions potentielles sur les marchés mondiaux du pétrole et la stabilité économique internationale.