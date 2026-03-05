Une panne d’électricité massive plonge Cuba dans le noir

Une panne d’électricité généralisée a touché une grande partie de Cuba, y compris la capitale La Havane, a annoncé mercredi la compagnie nationale d’électricité Union Electrica (UNE), dans un contexte de forte pression énergétique sur l’île.

Selon les autorités, la coupure est due à une panne imprévue survenue à la centrale thermoélectrique Antonio Guiteras, située à environ 100 kilomètres à l’est de La Havane. L’incident a provoqué des interruptions d’électricité dans de nombreuses régions du pays.

La panne a affecté une vaste zone allant de la province de Pinar del Río, à l’extrême ouest, jusqu’à celle de Camagüey dans le centre-est. Dans la province orientale de Las Tunas, une défaillance de sous-stations électriques a également entraîné des coupures supplémentaires.

Seules les provinces les plus orientales ont été partiellement épargnées par ces interruptions de courant.

Les réparations de la centrale de Guiteras pourraient prendre entre trois et quatre jours, selon Roman Pérez, directeur technique de l’installation, cité par le journal régional Giron. Les équipes techniques travaillent notamment à réparer des dysfonctionnements dans le système de surchauffe de la chaudière et à colmater plusieurs fuites.

Cette panne intervient alors que Cuba fait face à une pression énergétique accrue, liée notamment à la réduction des livraisons de pétrole vers l’île dans un contexte de tensions avec les États-Unis. Le pays a déjà connu plusieurs pannes d’électricité majeures ces derniers mois.