L’Équateur déclare l’ambassadeur cubain « persona non grata »

L’Équateur a déclaré l’ambassadeur de Cuba, Basilio Gutiérrez, ainsi que son personnel diplomatique « persona non grata », leur donnant 48 heures pour quitter le pays, a annoncé mercredi le ministère équatorien des Affaires étrangères.

Les autorités équatoriennes n’ont pas précisé les raisons de cette décision prise par le gouvernement du président Daniel Noboa. Le ministère a simplement invoqué l’article 9 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui permet à un État de déclarer un diplomate indésirable.

Le gouvernement cubain a vivement réagi à cette mesure. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères de Cuba a dénoncé une décision « arbitraire et injustifiée », la qualifiant d’« acte hostile et sans précédent » susceptible de compromettre les relations historiques entre les deux pays.

La Havane a également laissé entendre que cette expulsion pourrait être liée à des pressions exercées par les États-Unis, notamment avant un sommet régional prévu ce week-end à Miami.

Sur le terrain, des policiers et des militaires équatoriens ont été déployés autour de l’ambassade de Cuba à Quito, selon des témoins.

Les autorités équatoriennes n’ont pas indiqué si cette décision pourrait conduire à une rupture formelle des relations diplomatiques entre les deux pays.