La Maison Blanche a affirmé que l’Espagne avait accepté de coopérer avec l’armée américaine après les menaces du président Donald Trump de suspendre les relations commerciales avec Madrid, mais le gouvernement espagnol a catégoriquement démenti cette information.

Lors d’un point de presse, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que l’Espagne avait finalement accepté de coopérer avec les forces américaines.

« Je pense qu’ils ont bien compris le message du président hier. Si j’ai bien compris, ils ont accepté ces dernières heures de coopérer avec l’armée américaine », a-t-elle déclaré, sans fournir de détails supplémentaires.

Ces déclarations interviennent après que Donald Trump a menacé mardi de couper les échanges commerciaux avec l’Espagne. Le président américain reprochait au gouvernement espagnol d’avoir refusé d’autoriser l’utilisation de ses bases militaires pour des opérations liées aux frappes américano-israéliennes contre l’Iran.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a toutefois rejeté ces affirmations.

« Je le nie catégoriquement », a-t-il déclaré à la radio Cadena Ser, précisant avoir pris connaissance des propos de la Maison Blanche et les avoir vérifiés.

Cet échange illustre les tensions diplomatiques croissantes entre Washington et certains alliés européens à propos du conflit au Moyen-Orient et du soutien logistique aux opérations militaires américaines dans la région.